Единственный выживший в боях за ИК-11: как ВС РФ под Курском повторили подвиг Брестской крепости

Появились кадры с пленным ВСУ, единственным выжившим при штурме ИК

30 августа 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

ВС РФ отбились от противника, укрепившись в женской колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Попытка прорыва ВСУ в Суджанском районе Курской области провалилась. Российские бойцы дали отпор неприятелю, заняв позиции на территории ИК-11 в Малой Локне. Единственный выживший в столкновении украинский боевик признался, что солдат на штурм курской колонии гнали под угрозой расстрела. Более подробно о боях, которые уже сравнивают с обороной Брестской крепости — в материале URA.RU. Ход боев в ВСУ в Малой Локне Первые сообщения о боях у Малой Локни появились 14 августа. Информация о штурме села — 20 августа. По неофициальным данным из различных источников, оккупанты задействовали артиллерию и тяжелую бронированную технику для атаки. Позже в Минобороны России сообщили, что бойцы мотострелкового батальона ВС РФ отразили прорыв украинских боевиков, заняв оборону в здании исправительной колонии №11. Подразделение группировки войск «Север» превратило территорию «в настоящую крепость», заявили в ведомстве. Военные возвели защитные сооружения по периметру и «удерживали занятые позиции в течение нескольких дней». По данным российских военкоров, 25 августа ВСУ при наступлении пустили в ход немецкие БМП Marder. К тому времени на помощь русским уже порывались подкрепления. К 27 августа неприятель исчерпал весь свой наступательный ресурс. ВС РФ, сражаясь с превосходящими силами противника, не позволили ВСУ совершить прорыв Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Единственный выживший боевик ВСУ попал на видео Украинских солдат заставляли идти на штурм колонии. Об этом сообщил раненый и попавший в плен единственный выживший военнослужащий 95-й аэромобильной штурмовой бригады ВСУ Юрий Радченко. По его словам, формированию угрожали расстрелом за отказ участвовать в наступлении. Он рассказал, что его насильно мобилизовали в мае этого года. Радченко вместе со своим подразделением прошел трехмесячное обучение. Затем новобранцев отправили на границу с РФ. Признание украинского боевика было заснято на видео. События глазами бойцов ВС РФ Российские военные, участвовавшие в обороне курской колонии рассказали, что весь гражданский персонал учреждения и заключенные были заранее эвакуированы. Позиции ВС РФ пытались прорвать при помощи ударных беспилотников и боевых машинах пехоты Marder и Stryker. Личному составу группировки войск «Север» помогали оборонять позиции военнослужащие пограничной службы. Поддержку оказывали экипажи армейской авиации и артиллерия. Чтобы уничтожить ВСУ на подступах к объекту, несколько раз приходилось вызывать огонь из крупнокалиберных орудий на себя, пояснили российские бойцы. В результате сражения нападавшие потеряли около десятка боевых машин пехоты и бронетранспортеров и примерно 100 единиц живой силы. Под крики «русские, сдавайтесь» бойцы ВС РФ экономили патроны, не отступая ни на шаг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Оборону российских бойцов назвали подвигом Военкор Александр Коц сравнил защиту ИК-11 в Курской области с подвигом советских солдат во время обороны Брестской крепости. Он рассказал, что встретился с бойцами, которые с первого дня вторжения ВСУ в регион сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне «неприступный бастион». Населенный пункт противнику взять так и не удалось. На смену обессиленному 9-му полку подошли морпехи, десантники и мотострелки, которые в данный момент продолжают отражать натиск противника на рубежах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попытка прорыва ВСУ в Суджанском районе Курской области провалилась. Российские бойцы дали отпор неприятелю, заняв позиции на территории ИК-11 в Малой Локне. Единственный выживший в столкновении украинский боевик признался, что солдат на штурм курской колонии гнали под угрозой расстрела. Более подробно о боях, которые уже сравнивают с обороной Брестской крепости — в материале URA.RU. Первые сообщения о боях у Малой Локни появились 14 августа. Информация о штурме села — 20 августа. По неофициальным данным из различных источников, оккупанты задействовали артиллерию и тяжелую бронированную технику для атаки. Позже в Минобороны России сообщили, что бойцы мотострелкового батальона ВС РФ отразили прорыв украинских боевиков, заняв оборону в здании исправительной колонии №11. Подразделение группировки войск «Север» превратило территорию «в настоящую крепость», заявили в ведомстве. Военные возвели защитные сооружения по периметру и «удерживали занятые позиции в течение нескольких дней». По данным российских военкоров, 25 августа ВСУ при наступлении пустили в ход немецкие БМП Marder. К тому времени на помощь русским уже порывались подкрепления. К 27 августа неприятель исчерпал весь свой наступательный ресурс. Украинских солдат заставляли идти на штурм колонии. Об этом сообщил раненый и попавший в плен единственный выживший военнослужащий 95-й аэромобильной штурмовой бригады ВСУ Юрий Радченко. По его словам, формированию угрожали расстрелом за отказ участвовать в наступлении. Он рассказал, что его насильно мобилизовали в мае этого года. Радченко вместе со своим подразделением прошел трехмесячное обучение. Затем новобранцев отправили на границу с РФ. Признание украинского боевика было заснято на видео. Российские военные, участвовавшие в обороне курской колонии рассказали, что весь гражданский персонал учреждения и заключенные были заранее эвакуированы. Позиции ВС РФ пытались прорвать при помощи ударных беспилотников и боевых машинах пехоты Marder и Stryker. Личному составу группировки войск «Север» помогали оборонять позиции военнослужащие пограничной службы. Поддержку оказывали экипажи армейской авиации и артиллерия. Чтобы уничтожить ВСУ на подступах к объекту, несколько раз приходилось вызывать огонь из крупнокалиберных орудий на себя, пояснили российские бойцы. В результате сражения нападавшие потеряли около десятка боевых машин пехоты и бронетранспортеров и примерно 100 единиц живой силы. Военкор Александр Коц сравнил защиту ИК-11 в Курской области с подвигом советских солдат во время обороны Брестской крепости. Он рассказал, что встретился с бойцами, которые с первого дня вторжения ВСУ в регион сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне «неприступный бастион». Населенный пункт противнику взять так и не удалось. На смену обессиленному 9-му полку подошли морпехи, десантники и мотострелки, которые в данный момент продолжают отражать натиск противника на рубежах.