Украинских боевиков заставили идти на штурм курской колонии под угрозой расстрела. Об этом рассказал единственный выживший при штурме солдат 95-й аэромобильной штурмовой бригады ВСУ Юрий Радченко.
«По прибытию в Курскую область построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом. Мы под угрозой смерти пошли на штурм. Все мои товарищи погибли. Я был ранен и сдался в плен», — сказал пленный боевик ВСУ.
Он утверждает, что его насильно мобилизовали в мае 2024 года. Радченко и его подразделение прошли трехмесячное обучение, после чего их отправили на границу с Россией.
Ранее ВС РФ отразили попытку прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Российские силы отбились от противника из здания женской исправительной колонии №11. При попытке прорыва в Малую Локню украинские военные использовали боевые машины пехоты западного производства Marder и Stryker и ударные БПЛА.
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