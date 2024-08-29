Появились кадры с пленным ВСУ, выжившим при штурме ИК-11 под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, военные, всу, украинские военные, дрг, stock
Солдатам ВСУ угрожали расстрелом за отказ идти на штурм колонии под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинских боевиков заставили идти на штурм курской колонии под угрозой расстрела. Об этом рассказал единственный выживший при штурме солдат 95-й аэромобильной штурмовой бригады ВСУ Юрий Радченко.

«По прибытию в Курскую область построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом. Мы под угрозой смерти пошли на штурм. Все мои товарищи погибли. Я был ранен и сдался в плен», — сказал пленный боевик ВСУ.

Он утверждает, что его насильно мобилизовали в мае 2024 года. Радченко и его подразделение прошли трехмесячное обучение, после чего их отправили на границу с Россией.

Ранее ВС РФ отразили попытку прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Российские силы отбились от противника из здания женской исправительной колонии №11. При попытке прорыва в Малую Локню украинские военные использовали боевые машины пехоты западного производства Marder и Stryker и ударные БПЛА.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинских боевиков заставили идти на штурм курской колонии под угрозой расстрела. Об этом рассказал единственный выживший при штурме солдат 95-й аэромобильной штурмовой бригады ВСУ Юрий Радченко. «По прибытию в Курскую область построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом. Мы под угрозой смерти пошли на штурм. Все мои товарищи погибли. Я был ранен и сдался в плен», — сказал пленный боевик ВСУ. Он утверждает, что его насильно мобилизовали в мае 2024 года. Радченко и его подразделение прошли трехмесячное обучение, после чего их отправили на границу с Россией. Ранее ВС РФ отразили попытку прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Российские силы отбились от противника из здания женской исправительной колонии №11. При попытке прорыва в Малую Локню украинские военные использовали боевые машины пехоты западного производства Marder и Stryker и ударные БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...