Вучич жестко ответил Макрону на склонение Сербии к санкциям против России

Вучич: Сербия не будет оправдываться перед Макроном по поводу санкций против РФ

30 августа 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

На фоне давления ЕС Вучич пытается сохранить независимость Сербии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гордится политикой Сербии. Он сообщил, что не будет оправдываться перед президент Франции Эммануэлем Макроном по поводу неучастия своей страны в санкциях против России. «Я не хочу перед вами оправдываться. Макрон хотел бы, чтобы мы ввели санкции против России, но мы этого не сделали», — сказал Вучич в интервью сербской газете IN4S . Ранее власти Сербии во время визита в страну французского лидера подписали договор о приобретении 12 истребителей Rafale. Вучич сообщил, что страна покупает у Франции Rafale за 2,7 млрд евро, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гордится политикой Сербии. Он сообщил, что не будет оправдываться перед президент Франции Эммануэлем Макроном по поводу неучастия своей страны в санкциях против России. «Я не хочу перед вами оправдываться. Макрон хотел бы, чтобы мы ввели санкции против России, но мы этого не сделали», — сказал Вучич в интервью сербской газете IN4S. Ранее власти Сербии во время визита в страну французского лидера подписали договор о приобретении 12 истребителей Rafale. Вучич сообщил, что страна покупает у Франции Rafale за 2,7 млрд евро, пишет RT.