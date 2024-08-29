Вучич жестко ответил Макрону на склонение Сербии к санкциям против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гордится политикой Сербии. Он сообщил, что не будет оправдываться перед президент Франции Эммануэлем Макроном по поводу неучастия своей страны в санкциях против России.
«Я не хочу перед вами оправдываться. Макрон хотел бы, чтобы мы ввели санкции против России, но мы этого не сделали», — сказал Вучич в интервью сербской газете
Ранее власти Сербии во время визита в страну французского лидера подписали договор о приобретении 12 истребителей Rafale. Вучич сообщил, что страна покупает у Франции Rafale за 2,7 млрд евро, пишет RT.
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