29 августа 2024

Вучич жестко ответил Макрону на склонение Сербии к санкциям против России

Вучич: Сербия не будет оправдываться перед Макроном по поводу санкций против РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. stock, Александр Вучич, stock
На фоне давления ЕС Вучич пытается сохранить независимость Сербии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гордится политикой Сербии. Он сообщил, что не будет оправдываться перед президент Франции Эммануэлем Макроном по поводу неучастия своей страны в санкциях против России.

«Я не хочу перед вами оправдываться. Макрон хотел бы, чтобы мы ввели санкции против России, но мы этого не сделали», — сказал Вучич в интервью сербской газете IN4S.

Ранее власти Сербии во время визита в страну французского лидера подписали договор о приобретении 12 истребителей Rafale. Вучич сообщил, что страна покупает у Франции Rafale за 2,7 млрд евро, пишет RT.

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что гордится политикой Сербии. Он сообщил, что не будет оправдываться перед президент Франции Эммануэлем Макроном по поводу неучастия своей страны в санкциях против России. «Я не хочу перед вами оправдываться. Макрон хотел бы, чтобы мы ввели санкции против России, но мы этого не сделали», — сказал Вучич в интервью сербской газете IN4S. Ранее власти Сербии во время визита в страну французского лидера подписали договор о приобретении 12 истребителей Rafale. Вучич сообщил, что страна покупает у Франции Rafale за 2,7 млрд евро, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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