29 августа 2024

Челябинец по ошибке выкинул украденную сумку с долларами. Фото

Челябинец по ошибке выкинул украденную сумку с долларами. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Украденные доллары стали вещдоком Фото:

40-летний житель Челябинска похитил в Ленинском районе женскую сумку, набитую долларами. Совершив кражу, он не сумел обнаружить валюту в потайном кармане, и выкинул сумку вместе с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Потерпевшая оставила сумку с крупной суммой валюты на подоконнике первого этажа. Когда она вышла из комнаты, житель Металлургического района через открытое окно похитил сумку. Злоумышленник сумел найти в украденной сумке лишь пять тысяч рублей и телефон, а затем выкинул ее вместе с долларами на сумму свыше 500 тысяч рублей», — отмечают в пресс-службе ведомства.

После обращения потерпевшей в дежурную часть, мужчина был задержан полицией по горячим следам. Вскоре сотрудниками была обнаружена и выброшенная сумка с валютой. Возбуждено уголовное дело.

Задержанный мужчина сознался в краже
Задержанный мужчина сознался в краже
Фото:

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40-летний житель Челябинска похитил в Ленинском районе женскую сумку, набитую долларами. Совершив кражу, он не сумел обнаружить валюту в потайном кармане, и выкинул сумку вместе с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Потерпевшая оставила сумку с крупной суммой валюты на подоконнике первого этажа. Когда она вышла из комнаты, житель Металлургического района через открытое окно похитил сумку. Злоумышленник сумел найти в украденной сумке лишь пять тысяч рублей и телефон, а затем выкинул ее вместе с долларами на сумму свыше 500 тысяч рублей», — отмечают в пресс-службе ведомства. После обращения потерпевшей в дежурную часть, мужчина был задержан полицией по горячим следам. Вскоре сотрудниками была обнаружена и выброшенная сумка с валютой. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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