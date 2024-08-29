Челябинец по ошибке выкинул украденную сумку с долларами. Фото

Челябинец по ошибке выкинул украденную сумку с долларами. Фото

30 августа 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

Украденные доллары стали вещдоком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 40-летний житель Челябинска похитил в Ленинском районе женскую сумку, набитую долларами. Совершив кражу, он не сумел обнаружить валюту в потайном кармане, и выкинул сумку вместе с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Потерпевшая оставила сумку с крупной суммой валюты на подоконнике первого этажа. Когда она вышла из комнаты, житель Металлургического района через открытое окно похитил сумку. Злоумышленник сумел найти в украденной сумке лишь пять тысяч рублей и телефон, а затем выкинул ее вместе с долларами на сумму свыше 500 тысяч рублей», — отмечают в пресс-службе ведомства. После обращения потерпевшей в дежурную часть, мужчина был задержан полицией по горячим следам. Вскоре сотрудниками была обнаружена и выброшенная сумка с валютой. Возбуждено уголовное дело. Задержанный мужчина сознался в краже Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

40-летний житель Челябинска похитил в Ленинском районе женскую сумку, набитую долларами. Совершив кражу, он не сумел обнаружить валюту в потайном кармане, и выкинул сумку вместе с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Потерпевшая оставила сумку с крупной суммой валюты на подоконнике первого этажа. Когда она вышла из комнаты, житель Металлургического района через открытое окно похитил сумку. Злоумышленник сумел найти в украденной сумке лишь пять тысяч рублей и телефон, а затем выкинул ее вместе с долларами на сумму свыше 500 тысяч рублей», — отмечают в пресс-службе ведомства. После обращения потерпевшей в дежурную часть, мужчина был задержан полицией по горячим следам. Вскоре сотрудниками была обнаружена и выброшенная сумка с валютой. Возбуждено уголовное дело.