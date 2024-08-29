40-летний житель Челябинска похитил в Ленинском районе женскую сумку, набитую долларами. Совершив кражу, он не сумел обнаружить валюту в потайном кармане, и выкинул сумку вместе с деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Потерпевшая оставила сумку с крупной суммой валюты на подоконнике первого этажа. Когда она вышла из комнаты, житель Металлургического района через открытое окно похитил сумку. Злоумышленник сумел найти в украденной сумке лишь пять тысяч рублей и телефон, а затем выкинул ее вместе с долларами на сумму свыше 500 тысяч рублей», — отмечают в пресс-службе ведомства.
После обращения потерпевшей в дежурную часть, мужчина был задержан полицией по горячим следам. Вскоре сотрудниками была обнаружена и выброшенная сумка с валютой. Возбуждено уголовное дело.
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