Свердловчане оказались на улице из-за застройщика

В сети появилась информация о том, что из-за незаконных действий застройщика в Свердловской области местные жители оказались на улице и лишились единственного жилья. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует проверить информацию и доложить о ее результатах, сообщает пресс-служба ведомства.
«Из-за незаконных действий застройщика люди оказались на улице и лишились единственного жилья, имущество граждан было уничтожено. Также были отключены электроснабжение и вода, чтобы исключить возможность проживания семей в своем собственном доме», — говорится в telegram-канале СКР.
Помимо этого, сообщается о фактах незаконной миграции. Свердловский СК проводит проверку в отношении застройщика по статьям 330 УК РФ (самоуправство) и 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко проверить приведенные факты. Помимо этого, Бастрыкин требует доклад о результатах проверки.
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