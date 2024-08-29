29 августа 2024

Свердловчане оказались на улице из-за застройщика

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане лишились единственного жилья
Свердловчане лишились единственного жилья Фото:

В сети появилась информация о том, что из-за незаконных действий застройщика в Свердловской области местные жители оказались на улице и лишились единственного жилья. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует проверить информацию и доложить о ее результатах, сообщает пресс-служба ведомства.

«Из-за незаконных действий застройщика люди оказались на улице и лишились единственного жилья, имущество граждан было уничтожено. Также были отключены электроснабжение и вода, чтобы исключить возможность проживания семей в своем собственном доме», — говорится в telegram-канале СКР.

Помимо этого, сообщается о фактах незаконной миграции. Свердловский СК проводит проверку в отношении застройщика по статьям 330 УК РФ (самоуправство) и 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко проверить приведенные факты. Помимо этого, Бастрыкин требует доклад о результатах проверки.

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В сети появилась информация о том, что из-за незаконных действий застройщика в Свердловской области местные жители оказались на улице и лишились единственного жилья. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует проверить информацию и доложить о ее результатах, сообщает пресс-служба ведомства. «Из-за незаконных действий застройщика люди оказались на улице и лишились единственного жилья, имущество граждан было уничтожено. Также были отключены электроснабжение и вода, чтобы исключить возможность проживания семей в своем собственном доме», — говорится в telegram-канале СКР. Помимо этого, сообщается о фактах незаконной миграции. Свердловский СК проводит проверку в отношении застройщика по статьям 330 УК РФ (самоуправство) и 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Глава СКР поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко проверить приведенные факты. Помимо этого, Бастрыкин требует доклад о результатах проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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