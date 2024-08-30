«Сели на „козла“ и поехали к роднику»: сосед Лукашенко рассказал о визите Путина

Сосед Лукашенко вспомнил, как в деревню к главе Беларуси приезжал Путин

30 августа 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

Лукашенко приглашал Владимира Путина к себе в Александрию в 2018 году Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил российского лидера Владимира Путина к себе в гости в агрогородок Александрию в 2018 году. Тогда они посетили родник с целебной водой «Криницу» и прокатились на «козле» (автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска). Об этом рассказал сосед белорусского президента Геннадий Николаенко. «Потом они на „козла“ [автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска — ред.] сели и поехали — у нас там криница [„Трофимова криница“ — родник с целебной водой]. На дедовом месте, где Трофим жил», — добавил Николаенко, его слова передают РИА Новости. В пресс-службе главы республики сообщили, что во время встречи в доме Лукашенко они пробовали «блины и драники из печи с пылу с жару», запивая родниковой водой. По словам Николаенко, родник особенно популярен среди туристов, которые приезжают в агрогородок, чтобы посмотреть, где живет президент Беларуси. Он также признался, что рад иметь президента в качестве соседа. Он отметил, что нет проблем с дорогами, канализацией и водой. В том числе, есть мост через Днепр, который связывает Копысь и Александрию. В том же году Лукашенко пригласил к себе в гости заместителя председателя КНР Ван Цишанем. Они также посетили местный родник и отужинали драниками и пельменями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил российского лидера Владимира Путина к себе в гости в агрогородок Александрию в 2018 году. Тогда они посетили родник с целебной водой «Криницу» и прокатились на «козле» (автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска). Об этом рассказал сосед белорусского президента Геннадий Николаенко. «Потом они на „козла“ [автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска — ред.] сели и поехали — у нас там криница [„Трофимова криница“ — родник с целебной водой]. На дедовом месте, где Трофим жил», — добавил Николаенко, его слова передают РИА Новости. В пресс-службе главы республики сообщили, что во время встречи в доме Лукашенко они пробовали «блины и драники из печи с пылу с жару», запивая родниковой водой. По словам Николаенко, родник особенно популярен среди туристов, которые приезжают в агрогородок, чтобы посмотреть, где живет президент Беларуси. Он также признался, что рад иметь президента в качестве соседа. Он отметил, что нет проблем с дорогами, канализацией и водой. В том числе, есть мост через Днепр, который связывает Копысь и Александрию. В том же году Лукашенко пригласил к себе в гости заместителя председателя КНР Ван Цишанем. Они также посетили местный родник и отужинали драниками и пельменями.