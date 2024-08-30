В Китае назвали безумными идеи Байдена о ядерном противодействии

China Daily: антикитайская ядерная стратегия Байдена — угроза всему миру

30 августа 2024 в 09:17 Размер текста - 17 +

Байден одобрил ядерную стратегию, которая направлена против Китая, пишет China Daily Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден одобрил ядерную стратегию, нацеленной на противодействие так называемой «китайской угрозе», что вызвало волну критики со стороны КНР. Так, китайская сторона назвала подобное мировой угрозой и безумной провокацией. Об этом сообщает China Daily. «Одобрение Байденом ядерной стратегии, направленной на противодействие „китайской угрозе“ — безумная провокация и угроза всему миру», — передает газета . Отмечается, что цель документа — подготовка США к потенциальным ядерным вызовам от Китая, России и КНДР. Однако, учитывая политику Китая о неприменении ядерного оружия первым и стратегию минимального сдерживания, предположения о китайской угрозе кажутся абсурдными. В материале говорится, что критики указывают на то, что Штаты стремятся сохранить свое ядерное превосходство для поддержания глобальной гегемонии. Это проявилось в выходе из ряда международных договоров, включая Договор по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году. Также в 2018 году США вышли из ядерной сделки с Ираном, это стало еще одним шагом отдаления от международных обязательств в области ядерного контроля. Вопросы боев и мира занимают важное место в политической жизни США, как показали выступления политиков вроде Джилл Стайн, Роберта Кеннеди-младшего и Тулси Габбард. В связи с этим, пишет China Daily, международное сообщество должно оказать давление на американскую сторону с целью сокращения ядерного арсенала и обещания не использовать его первыми. Также предлагается осудить новую ядерную стратегию Джо Байдена, которая может привести к эскалации напряженности. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил поддержку идее Китая о заключении договора между ядерными державами о неприменении ядерного оружия первыми. «Мы с китайскими коллегами находимся в контакте, продолжаем обсуждения. И считаем, что в их идее есть здравые зерна», — заявил Рябков, его слова передает « Газета.ру». Принцип неприменения ядерного оружия первыми гласит, что страна обязуется не использовать ядерное вооружение до того момента, пока на нее саму не будет совершена ядерная атака. Китай внес предложение о таком договоре на Генеральной Ассамблее ООН в 1994 году, демонстрируя свою приверженность принципам ядерного сдерживания и ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден одобрил ядерную стратегию, нацеленной на противодействие так называемой «китайской угрозе», что вызвало волну критики со стороны КНР. Так, китайская сторона назвала подобное мировой угрозой и безумной провокацией. Об этом сообщает China Daily. «Одобрение Байденом ядерной стратегии, направленной на противодействие „китайской угрозе“ — безумная провокация и угроза всему миру», — передает газета. Отмечается, что цель документа — подготовка США к потенциальным ядерным вызовам от Китая, России и КНДР. Однако, учитывая политику Китая о неприменении ядерного оружия первым и стратегию минимального сдерживания, предположения о китайской угрозе кажутся абсурдными. В материале говорится, что критики указывают на то, что Штаты стремятся сохранить свое ядерное превосходство для поддержания глобальной гегемонии. Это проявилось в выходе из ряда международных договоров, включая Договор по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году. Также в 2018 году США вышли из ядерной сделки с Ираном, это стало еще одним шагом отдаления от международных обязательств в области ядерного контроля. Вопросы боев и мира занимают важное место в политической жизни США, как показали выступления политиков вроде Джилл Стайн, Роберта Кеннеди-младшего и Тулси Габбард. В связи с этим, пишет China Daily, международное сообщество должно оказать давление на американскую сторону с целью сокращения ядерного арсенала и обещания не использовать его первыми. Также предлагается осудить новую ядерную стратегию Джо Байдена, которая может привести к эскалации напряженности. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил поддержку идее Китая о заключении договора между ядерными державами о неприменении ядерного оружия первыми. «Мы с китайскими коллегами находимся в контакте, продолжаем обсуждения. И считаем, что в их идее есть здравые зерна», — заявил Рябков, его слова передает «Газета.ру». Принцип неприменения ядерного оружия первыми гласит, что страна обязуется не использовать ядерное вооружение до того момента, пока на нее саму не будет совершена ядерная атака. Китай внес предложение о таком договоре на Генеральной Ассамблее ООН в 1994 году, демонстрируя свою приверженность принципам ядерного сдерживания и ответственности.