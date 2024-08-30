Захарова: США готовятся дать Украине карт-бланш на операции в регионах РФ

30 августа 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Байден может разрешить Зеленскому наносить удары вглубь российских территорий, заявила Захарова Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Эскалационный курс США становится все более вызывающим, потому что администрация президента США Джо Байдена, возможно, готовится на новые уступки для главы Украины Владимира Зеленского. Так, может быть дано разрешение на использование американского оружия для ударов вглубь регионов России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах. В администрации Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Зеленскому», — заявила Захарова, ее слова передает РИА Новости. Она уточнила, что уступки будут включать в себя применение почти любых видов оружия США, в том числе на территории РФ. При этом 27 августа официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что американские власти не будут снимать действующие ограничения по ударам по центральным территориям РФ для армии Украины. Он также напомнил, что Киев может использовать оружие Штатов для самообороны от трансграничных атак, пишет 360.ru. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не пришел к единому решению по вопросу снятия ограничений на удары ВСУ вглубь российской территории с помощью европейского оружия. По его словам, решение остается за каждой страной-членом ЕС в отдельности, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эскалационный курс США становится все более вызывающим, потому что администрация президента США Джо Байдена, возможно, готовится на новые уступки для главы Украины Владимира Зеленского. Так, может быть дано разрешение на использование американского оружия для ударов вглубь регионов России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах. В администрации Джо Байдена, очевидно, готовятся пойти на новые уступки Зеленскому», — заявила Захарова, ее слова передает РИА Новости. Она уточнила, что уступки будут включать в себя применение почти любых видов оружия США, в том числе на территории РФ. При этом 27 августа официальный представитель Пентагона Патрик Райдер отметил, что американские власти не будут снимать действующие ограничения по ударам по центральным территориям РФ для армии Украины. Он также напомнил, что Киев может использовать оружие Штатов для самообороны от трансграничных атак, пишет 360.ru. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не пришел к единому решению по вопросу снятия ограничений на удары ВСУ вглубь российской территории с помощью европейского оружия. По его словам, решение остается за каждой страной-членом ЕС в отдельности, передает «Национальная служба новостей».