Общество ФСБ и полиция с дронами устроили охоту на мигрантов под Челябинском. Фото, видео ФСБ и МВД в Челябинской области с использованием дронов проверили 30 мигрантов 30 августа 2024 в 10:52 Размер текста - 17 + Беспилотники запустили у поселка Лазурный и села Миасское Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Красноармейском районе Челябинской области сотрудники региональных МВД, УФСБ, Росгвардии и военно-следственного отдела СКР провели спецоперацию по поимке мигрантов. В ходе рейда с использованием беспилотников силовики проверили более 30 иностранцев, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «С использованием БПЛА проведен рейд в тепличном комплексе у поселка Лазурный и строительного объекта в селе Миасское. Проверено более 30 иностранцев, выявлено восемь административных правонарушений, в том числе четыре протокола за незаконное осуществление трудовой деятельности», — сообщили URA.RU в областном главке. Двух незаконных мигрантов решили выдворить из РФ. Рейд полицейские провели совместно с региональным УФС, 308-м военным следственным отделом СКР при силовой поддержке Росгвардии. Сейчас устанавливаются работодатели, которые незаконно предоставили мигрантам рабочие места. Предпринимателям грозит штраф до 800 тысяч рублей либо временное закрытие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Красноармейском районе Челябинской области сотрудники региональных МВД, УФСБ, Росгвардии и военно-следственного отдела СКР провели спецоперацию по поимке мигрантов. В ходе рейда с использованием беспилотников силовики проверили более 30 иностранцев, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «С использованием БПЛА проведен рейд в тепличном комплексе у поселка Лазурный и строительного объекта в селе Миасское. Проверено более 30 иностранцев, выявлено восемь административных правонарушений, в том числе четыре протокола за незаконное осуществление трудовой деятельности», — сообщили URA.RU в областном главке. Двух незаконных мигрантов решили выдворить из РФ. Рейд полицейские провели совместно с региональным УФС, 308-м военным следственным отделом СКР при силовой поддержке Росгвардии. Сейчас устанавливаются работодатели, которые незаконно предоставили мигрантам рабочие места. Предпринимателям грозит штраф до 800 тысяч рублей либо временное закрытие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям