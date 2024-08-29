В Красноармейском районе Челябинской области сотрудники региональных МВД, УФСБ, Росгвардии и военно-следственного отдела СКР провели спецоперацию по поимке мигрантов. В ходе рейда с использованием беспилотников силовики проверили более 30 иностранцев, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«С использованием БПЛА проведен рейд в тепличном комплексе у поселка Лазурный и строительного объекта в селе Миасское. Проверено более 30 иностранцев, выявлено восемь административных правонарушений, в том числе четыре протокола за незаконное осуществление трудовой деятельности», — сообщили URA.RU в областном главке. Двух незаконных мигрантов решили выдворить из РФ.
Рейд полицейские провели совместно с региональным УФС, 308-м военным следственным отделом СКР при силовой поддержке Росгвардии. Сейчас устанавливаются работодатели, которые незаконно предоставили мигрантам рабочие места. Предпринимателям грозит штраф до 800 тысяч рублей либо временное закрытие.
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