29 августа 2024

ФСБ и полиция с дронами устроили охоту на мигрантов под Челябинском. Фото, видео

ФСБ и МВД в Челябинской области с использованием дронов проверили 30 мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Беспилотники запустили у поселка Лазурный и села Миасское Фото:

В Красноармейском районе Челябинской области сотрудники региональных МВД, УФСБ, Росгвардии и военно-следственного отдела СКР провели спецоперацию по поимке мигрантов. В ходе рейда с использованием беспилотников силовики проверили более 30 иностранцев, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«С использованием БПЛА проведен рейд в тепличном комплексе у поселка Лазурный и строительного объекта в селе Миасское. Проверено более 30 иностранцев, выявлено восемь административных правонарушений, в том числе четыре протокола за незаконное осуществление трудовой деятельности», — сообщили URA.RU в областном главке. Двух незаконных мигрантов решили выдворить из РФ.

Рейд полицейские провели совместно с региональным УФС, 308-м военным следственным отделом СКР при силовой поддержке Росгвардии. Сейчас устанавливаются работодатели, которые незаконно предоставили мигрантам рабочие места. Предпринимателям грозит штраф до 800 тысяч рублей либо временное закрытие.

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В Красноармейском районе Челябинской области сотрудники региональных МВД, УФСБ, Росгвардии и военно-следственного отдела СКР провели спецоперацию по поимке мигрантов. В ходе рейда с использованием беспилотников силовики проверили более 30 иностранцев, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «С использованием БПЛА проведен рейд в тепличном комплексе у поселка Лазурный и строительного объекта в селе Миасское. Проверено более 30 иностранцев, выявлено восемь административных правонарушений, в том числе четыре протокола за незаконное осуществление трудовой деятельности», — сообщили URA.RU в областном главке. Двух незаконных мигрантов решили выдворить из РФ. Рейд полицейские провели совместно с региональным УФС, 308-м военным следственным отделом СКР при силовой поддержке Росгвардии. Сейчас устанавливаются работодатели, которые незаконно предоставили мигрантам рабочие места. Предпринимателям грозит штраф до 800 тысяч рублей либо временное закрытие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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