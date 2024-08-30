Бывший футболист «Локомотива» Алиев призвал ВСУ убивать мирных россиян. Видео

30 августа 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Александр Алиев призвал ВСУ убивать мирных граждан Курской области при том, что в регионе живут некоторые его родные Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Globallookpress новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Экс-футболист московского «Локомотива» Александр Алиев призвал украинскую армию убивать мирное население Курской области. При этом его мать родом из Курска, а некоторые родственники спортсмена о сих пор живут в этом регионе. «Я хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, которые продвигаются дальше, в Курской области,… убивайте эту нечисть, убивайте мирное население», — заявил Алиев на своем аккаунте в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Александр Алиев — известный украинский футболист, полузащитник, который выступал как на позиции «под нападающим», так и на фланге поля. Он является мастером спорта Украины международного класса. Также у него есть российский паспорт, потому что он родился в Хабаровске и провел в РФ 12 лет. Его отец служил военным летчиком, а мать родом из Курска. Согласно информации telegram-канала Baza, у Алиева остались родственники в Курске. Вторжение ВСУ в Курскую область произошло 6 августа. Военнослужащие 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ 30 августа уничтожили в регионе разведгруппу украинской армии, состоящую из 22 человек, передает 360.ru. Также, согласно данным Минобороны России, на курском направлении ВСУ в общей сложности потеряли до 7450 бойцов. Кроме того, были подбиты 486 боевых бронированных машины, 74 танка и другой техники армии Украины, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-футболист московского «Локомотива» Александр Алиев призвал украинскую армию убивать мирное население Курской области. При этом его мать родом из Курска, а некоторые родственники спортсмена о сих пор живут в этом регионе. «Я хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, которые продвигаются дальше, в Курской области,… убивайте эту нечисть, убивайте мирное население», — заявил Алиев на своем аккаунте в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Александр Алиев — известный украинский футболист, полузащитник, который выступал как на позиции «под нападающим», так и на фланге поля. Он является мастером спорта Украины международного класса. Также у него есть российский паспорт, потому что он родился в Хабаровске и провел в РФ 12 лет. Его отец служил военным летчиком, а мать родом из Курска. Согласно информации telegram-канала Baza, у Алиева остались родственники в Курске. Вторжение ВСУ в Курскую область произошло 6 августа. Военнослужащие 51-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ 30 августа уничтожили в регионе разведгруппу украинской армии, состоящую из 22 человек, передает 360.ru. Также, согласно данным Минобороны России, на курском направлении ВСУ в общей сложности потеряли до 7450 бойцов. Кроме того, были подбиты 486 боевых бронированных машины, 74 танка и другой техники армии Украины, передает «Национальная служба новостей».