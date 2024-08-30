Власти США не пускают ведущего «Тачки на прокачку» Xzibit в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
В России концерт рэпера Xzibit перенесен на ноябрь, пишет Mash Фото:

Концерт американского рэпера и ведущего передачи «Тачку на прокачку» на MTV Элвина (Xzibit), который должен был пройти в октябре в России, отменен из-за задержки визы. Отмечается, что тур перенесли на ноябрь.

«Звезда MTV и передачи „Тачку на прокачку“ Xzibit не приедет в Россию в октябре — из-за давления со стороны американского правительства. Официальная причина — рэперу задержали визу, и мини-тур пока переносится на ноябрь», — говорится в telegram-канале Mash.

По словам команды организаторов концерта, перенос тура связан с давлением со стороны американских властей, которые выступили с просьбой к рэперу не посещать Россию до выборов президента, которые должны пройти 5 ноября в США. По этой причине концерт перенесли на ноябрь.

Мероприятие должно было пройти в трех городах России: Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. В программе планировался трехчасовой сет совместно с музыкальной группой коренных народов Сибири Otyken. Отмечается, что деньги за организацию мероприятия были уплачены, в том числе были забронированы уже площадки в городах и подписаны договора. Со слов организаторов концерта, певец Xzibit сам выдвинул идею выступить с концертами в России. Кроме того, он также намерен был пригласить американского рэпера Dr. Dre. Интерес к идеи рэпера также проявила певица Beyoncé. Сообщается, что она оценила творчество сибирской группы Otyken и захотела сделать с ними совместный трек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерт американского рэпера и ведущего передачи «Тачку на прокачку» на MTV Элвина (Xzibit), который должен был пройти в октябре в России, отменен из-за задержки визы. Отмечается, что тур перенесли на ноябрь. «Звезда MTV и передачи „Тачку на прокачку“ Xzibit не приедет в Россию в октябре — из-за давления со стороны американского правительства. Официальная причина — рэперу задержали визу, и мини-тур пока переносится на ноябрь», — говорится в telegram-канале Mash. По словам команды организаторов концерта, перенос тура связан с давлением со стороны американских властей, которые выступили с просьбой к рэперу не посещать Россию до выборов президента, которые должны пройти 5 ноября в США. По этой причине концерт перенесли на ноябрь. Мероприятие должно было пройти в трех городах России: Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. В программе планировался трехчасовой сет совместно с музыкальной группой коренных народов Сибири Otyken. Отмечается, что деньги за организацию мероприятия были уплачены, в том числе были забронированы уже площадки в городах и подписаны договора. Со слов организаторов концерта, певец Xzibit сам выдвинул идею выступить с концертами в России. Кроме того, он также намерен был пригласить американского рэпера Dr. Dre. Интерес к идеи рэпера также проявила певица Beyoncé. Сообщается, что она оценила творчество сибирской группы Otyken и захотела сделать с ними совместный трек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...