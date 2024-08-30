Власти США не пускают ведущего «Тачки на прокачку» Xzibit в Россию

30 августа 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

В России концерт рэпера Xzibit перенесен на ноябрь, пишет Mash Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS/Globallookpress Концерт американского рэпера и ведущего передачи «Тачку на прокачку» на MTV Элвина (Xzibit), который должен был пройти в октябре в России, отменен из-за задержки визы. Отмечается, что тур перенесли на ноябрь. «Звезда MTV и передачи „Тачку на прокачку“ Xzibit не приедет в Россию в октябре — из-за давления со стороны американского правительства. Официальная причина — рэперу задержали визу, и мини-тур пока переносится на ноябрь», — говорится в telegram-канале Mash. По словам команды организаторов концерта, перенос тура связан с давлением со стороны американских властей, которые выступили с просьбой к рэперу не посещать Россию до выборов президента, которые должны пройти 5 ноября в США. По этой причине концерт перенесли на ноябрь. Мероприятие должно было пройти в трех городах России: Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. В программе планировался трехчасовой сет совместно с музыкальной группой коренных народов Сибири Otyken. Отмечается, что деньги за организацию мероприятия были уплачены, в том числе были забронированы уже площадки в городах и подписаны договора. Со слов организаторов концерта, певец Xzibit сам выдвинул идею выступить с концертами в России. Кроме того, он также намерен был пригласить американского рэпера Dr. Dre. Интерес к идеи рэпера также проявила певица Beyoncé. Сообщается, что она оценила творчество сибирской группы Otyken и захотела сделать с ними совместный трек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерт американского рэпера и ведущего передачи «Тачку на прокачку» на MTV Элвина (Xzibit), который должен был пройти в октябре в России, отменен из-за задержки визы. Отмечается, что тур перенесли на ноябрь. «Звезда MTV и передачи „Тачку на прокачку“ Xzibit не приедет в Россию в октябре — из-за давления со стороны американского правительства. Официальная причина — рэперу задержали визу, и мини-тур пока переносится на ноябрь», — говорится в telegram-канале Mash. По словам команды организаторов концерта, перенос тура связан с давлением со стороны американских властей, которые выступили с просьбой к рэперу не посещать Россию до выборов президента, которые должны пройти 5 ноября в США. По этой причине концерт перенесли на ноябрь. Мероприятие должно было пройти в трех городах России: Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. В программе планировался трехчасовой сет совместно с музыкальной группой коренных народов Сибири Otyken. Отмечается, что деньги за организацию мероприятия были уплачены, в том числе были забронированы уже площадки в городах и подписаны договора. Со слов организаторов концерта, певец Xzibit сам выдвинул идею выступить с концертами в России. Кроме того, он также намерен был пригласить американского рэпера Dr. Dre. Интерес к идеи рэпера также проявила певица Beyoncé. Сообщается, что она оценила творчество сибирской группы Otyken и захотела сделать с ними совместный трек.