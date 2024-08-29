Стали известны самые высокооплачиваемые профессии у челябинских пенсионеров

В Челябинске больше всего зарабатывают пенсионеры в сфере ремонта

30 августа 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

Возрастным кандидатам в городе готовы платить более 112 тысяч рублей в месяц за полный день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в августе 2024 по сравнению с тем же периодом прошлого года зарплаты у челябинских пенсионеров выросли на 14% в среднем до 48 тысяч 400 рублей в месяц за полный рабочий день. Зарплату в размере от 90 до 112 тысяч рублей получают пожилые люди в сфере ремонта помещений, доставки и грузоперевозок, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске летом 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 стали предлагать возрастным кандидатам зарплату на 14% выше. Сумма составила в среднем 48 тысяч 377 рублей в месяц за полный рабочий день. Наибольшую зарплату челябинским пенсионерам готовы платить в сфере ремонта помещений, доставки и грузоперевозок — от 90 до 112 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Больше всего челябинским пенсионерам готовы платить в сфере ремонта и отделки помещений —в среднем 112 594 рубля в месяц при полном рабочем дне. На втором месте — сфера доставки, логистики и грузоперевозок. Тут предлагают зарплату в размере 89 тысяч 148 рублей в месяц. Третье место в рейтинге самых высоких зарплат для возрастных кандидатов занимает автомобильная сфера. Тут им готовы предложить зарплату в размере 87 тысяч 298 рублей. При этом в 2024 году по сравнению с 2023 вдвое вырос спрос работодателей на соискателей пенсионного возраста. Особая востребованность в таких специалистах прослеживается в сфере розничный и оптовой торговли — на этот сегмент приходится 9,7% размещенных вакансий для данной категории соискателей. Также стабильный спрос можно отметить в доставке, грузоперевозке и логистике (9,7%), общественном питании (4,9%) и производстве и сельском хозяйстве (4,9%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в августе 2024 по сравнению с тем же периодом прошлого года зарплаты у челябинских пенсионеров выросли на 14% в среднем до 48 тысяч 400 рублей в месяц за полный рабочий день. Зарплату в размере от 90 до 112 тысяч рублей получают пожилые люди в сфере ремонта помещений, доставки и грузоперевозок, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске летом 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 стали предлагать возрастным кандидатам зарплату на 14% выше. Сумма составила в среднем 48 тысяч 377 рублей в месяц за полный рабочий день. Наибольшую зарплату челябинским пенсионерам готовы платить в сфере ремонта помещений, доставки и грузоперевозок — от 90 до 112 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Больше всего челябинским пенсионерам готовы платить в сфере ремонта и отделки помещений —в среднем 112 594 рубля в месяц при полном рабочем дне. На втором месте — сфера доставки, логистики и грузоперевозок. Тут предлагают зарплату в размере 89 тысяч 148 рублей в месяц. Третье место в рейтинге самых высоких зарплат для возрастных кандидатов занимает автомобильная сфера. Тут им готовы предложить зарплату в размере 87 тысяч 298 рублей. При этом в 2024 году по сравнению с 2023 вдвое вырос спрос работодателей на соискателей пенсионного возраста. Особая востребованность в таких специалистах прослеживается в сфере розничный и оптовой торговли — на этот сегмент приходится 9,7% размещенных вакансий для данной категории соискателей. Также стабильный спрос можно отметить в доставке, грузоперевозке и логистике (9,7%), общественном питании (4,9%) и производстве и сельском хозяйстве (4,9%).