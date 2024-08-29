29 августа 2024

В Сургуте названа школа с рекордным количеством первоклассников

В сургутскую школу №9 поступило рекордное количество первоклассников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В сургутские школы пойдут более шести тысяч первоклассников
В сургутские школы пойдут более шести тысяч первоклассников Фото:

В сургутской школе №9 откроется 32 первых класса. Их распределят по четырем корпусам. Всего в городские школы зачислены более шести тысяч первоклассников, сообщила администрация Сургута на своем сайте.

«Количество первоклассников на сегодняшний день 6,3 тысяч детей. Самое большое количество первоклашек в школе №9. В этом году 32 класса, которые распределены по четырем корпусам», — следует из сообщения.

В новом учебном году в школе №9 открылся новый корпус в 42 микрорайоне. Там примут 15 первых классов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сургутской школе №9 откроется 32 первых класса. Их распределят по четырем корпусам. Всего в городские школы зачислены более шести тысяч первоклассников, сообщила администрация Сургута на своем сайте. «Количество первоклассников на сегодняшний день 6,3 тысяч детей. Самое большое количество первоклашек в школе №9. В этом году 32 класса, которые распределены по четырем корпусам», — следует из сообщения. В новом учебном году в школе №9 открылся новый корпус в 42 микрорайоне. Там примут 15 первых классов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...