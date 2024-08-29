В Сургуте названа школа с рекордным количеством первоклассников

В сургутские школы пойдут более шести тысяч первоклассников
В сургутской школе №9 откроется 32 первых класса. Их распределят по четырем корпусам. Всего в городские школы зачислены более шести тысяч первоклассников, сообщила администрация Сургута на своем сайте.
«Количество первоклассников на сегодняшний день 6,3 тысяч детей. Самое большое количество первоклашек в школе №9. В этом году 32 класса, которые распределены по четырем корпусам», — следует из сообщения.
В новом учебном году в школе №9 открылся новый корпус в 42 микрорайоне. Там примут 15 первых классов.
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