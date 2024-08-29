Челябинцы требуют расселить разваливающийся 73-летний дом. Фото

30 августа 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Дом был построен в 1951 году (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска потребовали расселить разваливающийся дом, построенный в 1951 году. Жители сообщили URA.RU, что не знают, попал ли дом в программу переселения и когда им дадут новое жилье. «Живем в двухэтажном доме №2 по улице 2-й Стройгородок 1951 года постройки. Поселок начали потихоньку расселять, но пока дойдет дело до нашего дома, уже негде будет жить. Нам не дают никакой информации, попал наш дом под расселение или нет», — рассказал URA.RU житель дома Раниль К. Собственники квартир пояснили URA.RU, что несколько лет назад в дом приходили представители администрации, но никаких конкретных решений по признанию здания аварийным им не сообщали. Никто из жителей не знает, сколько времени еще придется жить в доме, где течет крыша, подвал постоянно затоплен канализационными водами, фундамент и стены покрываются трещинами и обрушается фасад. По словам владельцев квартир, зимой дома очень холодно, при этом пожаловаться некому, так как управляющей компании у них нет. «Управляющая компания отсутствует, ремонт делать некому. Почти все жители — пенсионеры», — добавил житель дома. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска. К моменту публикации ответ на него не поступал. В доме много лет течет крыша и рушатся стены Текслер, помоги, vk.com Подвал затоплен сточными водами, а окна в подъезде разбиты Текслер, помоги, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска потребовали расселить разваливающийся дом, построенный в 1951 году. Жители сообщили URA.RU, что не знают, попал ли дом в программу переселения и когда им дадут новое жилье. «Живем в двухэтажном доме №2 по улице 2-й Стройгородок 1951 года постройки. Поселок начали потихоньку расселять, но пока дойдет дело до нашего дома, уже негде будет жить. Нам не дают никакой информации, попал наш дом под расселение или нет», — рассказал URA.RU житель дома Раниль К. Собственники квартир пояснили URA.RU, что несколько лет назад в дом приходили представители администрации, но никаких конкретных решений по признанию здания аварийным им не сообщали. Никто из жителей не знает, сколько времени еще придется жить в доме, где течет крыша, подвал постоянно затоплен канализационными водами, фундамент и стены покрываются трещинами и обрушается фасад. По словам владельцев квартир, зимой дома очень холодно, при этом пожаловаться некому, так как управляющей компании у них нет. «Управляющая компания отсутствует, ремонт делать некому. Почти все жители — пенсионеры», — добавил житель дома. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска. К моменту публикации ответ на него не поступал.