В Екатеринбурге задержан директор филиала Росавиации

30 августа 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Валерию Купцову якобы вменяют растрату и хищение (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали директора филиала «Аэронавигации Урала» (организация подведомственна Росавиации) Валерия Купцова. В его офисе прошли обыски. Об этом сообщил telegram-канал «Авиаторщина». Официально информация не подтверждена. «Вчера утром в рамках уголовного дела силовики нагрянули в офис филиала „Аэронавигация Урала“, который оказывает аэронавигационное обслуживание над территориями Удмуртской Республики, Пермского края, Кировской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей. Сотрудники регионального УФСБ пришли в кабинет директора филиала Валерия Купцова, где провели обыск и изъяли документацию. А затем задержали начальника и увезли его на допрос», — пишет telegram-канал. По данным канала, в отношении Купцова возбуждено уголовное дело о растрате и хищении средств, выделенных на строительство центра единой системы организации воздушного движения в Екатеринбурге, который был введен в эксплуатацию в конце 2018 года. В проект вложили 1,5 млрд рублей. Строительство объекта не завершили, но в эксплуатацию ввели. Купцов возглавил филиал в 2022 году. Скоро суд должен избрать ему меру пресечения. На днях его якобы снимут с должности, пишет канал. В «Аэронавигациях Урала» URA.RU информацию о возможном задержании Купцова не подтвердили, но и не опровергли. Корреспондент обратился в свердловское УФСБ. В ведомстве также не подтвердили, но и не опровергли информацию. Обновлено в 12:17. В пятый абзац добавлен комментарий ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали директора филиала «Аэронавигации Урала» (организация подведомственна Росавиации) Валерия Купцова. В его офисе прошли обыски. Об этом сообщил telegram-канал «Авиаторщина». Официально информация не подтверждена. «Вчера утром в рамках уголовного дела силовики нагрянули в офис филиала „Аэронавигация Урала“, который оказывает аэронавигационное обслуживание над территориями Удмуртской Республики, Пермского края, Кировской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей. Сотрудники регионального УФСБ пришли в кабинет директора филиала Валерия Купцова, где провели обыск и изъяли документацию. А затем задержали начальника и увезли его на допрос», — пишет telegram-канал. По данным канала, в отношении Купцова возбуждено уголовное дело о растрате и хищении средств, выделенных на строительство центра единой системы организации воздушного движения в Екатеринбурге, который был введен в эксплуатацию в конце 2018 года. В проект вложили 1,5 млрд рублей. Строительство объекта не завершили, но в эксплуатацию ввели. Купцов возглавил филиал в 2022 году. Скоро суд должен избрать ему меру пресечения. На днях его якобы снимут с должности, пишет канал. В «Аэронавигациях Урала» URA.RU информацию о возможном задержании Купцова не подтвердили, но и не опровергли. Корреспондент обратился в свердловское УФСБ. В ведомстве также не подтвердили, но и не опровергли информацию. Обновлено в 12:17. В пятый абзац добавлен комментарий ФСБ.