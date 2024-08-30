Челябинского военного медика Гореликову спасли от депрессии прыжки с парашютом. Фото

30 августа 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Светлана Гореликова полтора года провела на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военного медика из Челябинска Светлану Гореликову, воевавшую на СВО под позывным «Багира», занятие парашютным спортом спасло от депрессии. Об этом Гореликова 30 августа рассказала корреспонденту URA.RU. «У меня был очень трудный период. Из-за больших нагрузок начались проблемы со здоровьем, с личной жизнью. Друг подарил мне сертификат на прыжок с парашютом. И это меня встряхнуло, дало всплеск адреналина. Я вышла из депрессии», — сообщила Гореликова корреспонденту URA.RU. Как призналась Гореликова, во время первого прыжка она испытывала состояние ужаса, смешанного с диким восторгом. Она вышла из депрессии благодаря сообществу любителей прыжков с парашютом. Отношения в этой среде по-настоящему семейные. «У меня появился смысл жизни, потому что у меня появилась вот такая семья. Это помогло мне взять себя в руки и идти по жизни с осознанием того, что главное — не просто проживать свою жизнь, а делать в ней что-то полезное и хорошее», — говорит Гореликова. Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года и провела в ЛНР почти полтора года — до февраля 2024-го. До этого она работала медсестрой областной больницы № 3, а затем в лазарете санчасти ЧВВАКУШ. Гореликова награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени. На сегодняшний момент Гореликова совершила 349 прыжков с парашютом. Максимальная высота прыжка — четыре тысячи метров. Перед прыжком Светлана Гореликова Максимальная высота прыжка Гореликовой — четыре километра Светлана Гореликова Челябинские парашютисты совершают прыжки на аэродроме Калачево Светлана Гореликова На счету Гореликовой 349 прыжков Светлана Гореликова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военного медика из Челябинска Светлану Гореликову, воевавшую на СВО под позывным «Багира», занятие парашютным спортом спасло от депрессии. Об этом Гореликова 30 августа рассказала корреспонденту URA.RU. «У меня был очень трудный период. Из-за больших нагрузок начались проблемы со здоровьем, с личной жизнью. Друг подарил мне сертификат на прыжок с парашютом. И это меня встряхнуло, дало всплеск адреналина. Я вышла из депрессии», — сообщила Гореликова корреспонденту URA.RU. Как призналась Гореликова, во время первого прыжка она испытывала состояние ужаса, смешанного с диким восторгом. Она вышла из депрессии благодаря сообществу любителей прыжков с парашютом. Отношения в этой среде по-настоящему семейные. «У меня появился смысл жизни, потому что у меня появилась вот такая семья. Это помогло мне взять себя в руки и идти по жизни с осознанием того, что главное — не просто проживать свою жизнь, а делать в ней что-то полезное и хорошее», — говорит Гореликова. Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года и провела в ЛНР почти полтора года — до февраля 2024-го. До этого она работала медсестрой областной больницы № 3, а затем в лазарете санчасти ЧВВАКУШ. Гореликова награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени. На сегодняшний момент Гореликова совершила 349 прыжков с парашютом. Максимальная высота прыжка — четыре тысячи метров.