На Украине разгорелся скандал после крушения F-16

Депутата Рады Безуглую требуют наказать за информацию о сбитом F-16

30 августа 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Первый американский истребитель F-16 был сбит над Украиной Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в крушении истребителя F-16. За подобную критику она должна быть наказана. Об этом заявил экс-представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат, потребовавший ГБР и СБ Украины начать расследование против нее. «Может, уже кто-то напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько будет продолжаться это издевательство над страной и войсками? СБУ, здесь наверняка и для вас есть работа!» — написал Игнат на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ранее он также обвинил Безуглую в распространении гостайны. Ранее в ночь на 30 августа истребитель F-16 ВВС Украины потерпел крушение из-за ошибки пилота. Самолет рухнул вскоре после того, как американские военные самолеты были доставлены на Украину. Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбит ракетой украинского комплекса Patriot из-за дискоординации между подразделениями ВСУ. Однако военное руководство страны возлагает всю вину на погибшего пилота, утверждая, что он не справился с управлением. *Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила командование ВСУ в крушении истребителя F-16. За подобную критику она должна быть наказана. Об этом заявил экс-представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат, потребовавший ГБР и СБ Украины начать расследование против нее. «Может, уже кто-то напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько будет продолжаться это издевательство над страной и войсками? СБУ, здесь наверняка и для вас есть работа!» — написал Игнат на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Ранее он также обвинил Безуглую в распространении гостайны. Ранее в ночь на 30 августа истребитель F-16 ВВС Украины потерпел крушение из-за ошибки пилота. Самолет рухнул вскоре после того, как американские военные самолеты были доставлены на Украину. Народный депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбит ракетой украинского комплекса Patriot из-за дискоординации между подразделениями ВСУ. Однако военное руководство страны возлагает всю вину на погибшего пилота, утверждая, что он не справился с управлением. *Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.