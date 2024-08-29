29 августа 2024

Курганский ХК «Зауралье» покинул защитник Сычушкин. Фото

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ХК «Зауралье» покинул защитник Владимир Сычушкин
ХК «Зауралье» покинул защитник Владимир Сычушкин Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Защитник курганского ХК «Зауралье» Владимир Сычушкин расторг контракт и покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды. 

«Защитник Владимир Сычушкин покидает ХК „Зауралье“. Контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Благодарим Владимира за старательную работу в составе нашей команды»,  — говорится в telegram-канале курганской команды. 

Ранее сообщалось об уходе форварда Паши Худояна. 17-летний игрок перешел в команду из Карелии и будет выступать в Молодежной хоккейной лиге. 

Защитник Владимир Сычушкин покинул команду
Защитник Владимир Сычушкин покинул команду
Фото:

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Защитник курганского ХК «Зауралье» Владимир Сычушкин расторг контракт и покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.  «Защитник Владимир Сычушкин покидает ХК „Зауралье“. Контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Благодарим Владимира за старательную работу в составе нашей команды»,  — говорится в telegram-канале курганской команды.  Ранее сообщалось об уходе форварда Паши Худояна. 17-летний игрок перешел в команду из Карелии и будет выступать в Молодежной хоккейной лиге. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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