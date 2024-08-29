ХК «Зауралье» покинул защитник Владимир Сычушкин
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Защитник курганского ХК «Зауралье» Владимир Сычушкин расторг контракт и покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Защитник Владимир Сычушкин покидает ХК „Зауралье“. Контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Благодарим Владимира за старательную работу в составе нашей команды», — говорится в telegram-канале курганской команды.
Ранее сообщалось об уходе форварда Паши Худояна. 17-летний игрок перешел в команду из Карелии и будет выступать в Молодежной хоккейной лиге.
Защитник Владимир Сычушкин покинул команду
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