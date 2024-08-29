Убитая женщина в Чусовом и боец ЧВК «Вагнер» планировали пожениться

Женщина, которую вместе с дочерью убили в Чусовом (Пермский край), хотела выйти за муж за Артема Бучина, подозреваемого в их смерти. Об этом рассказала родственница убитой.
«В ближайший понедельник девушка и Артем Бучин собирались подать заявление в ЗАГС. Ранее они уже были женаты, но развелись после убийства медсестры», — пишет 59.ru со ссылкой на родственницу.
Также женщина добавила, что сыну убитой три года. Он находится с родными. Они подозревают, что мальчик мог стать свидетелем убийства.
Ранее стало известно, что в квартире в Чусовом убили мать и дочь. В их смерти подозревают сожителя Артема Бучина. Ранее он был судим, служил в ЧВК «Вагнер». Сейчас Бучина разыскивает полиция.
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