29 августа 2024

Убитая женщина в Чусовом и боец ЧВК «Вагнер» планировали пожениться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пара хотела подать заявление в ЗАГС
Пара хотела подать заявление в ЗАГС Фото:

Женщина, которую вместе с дочерью убили в Чусовом (Пермский край), хотела выйти за муж за Артема Бучина, подозреваемого в их смерти. Об этом рассказала родственница убитой.

«В ближайший понедельник девушка и Артем Бучин собирались подать заявление в ЗАГС. Ранее они уже были женаты, но развелись после убийства медсестры», — пишет 59.ru со ссылкой на родственницу.

Также женщина добавила, что сыну убитой три года. Он находится с родными. Они подозревают, что мальчик мог стать свидетелем убийства.

Ранее стало известно, что в квартире в Чусовом убили мать и дочь. В их смерти подозревают сожителя Артема Бучина. Ранее он был судим, служил в ЧВК «Вагнер». Сейчас Бучина разыскивает полиция.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Женщина, которую вместе с дочерью убили в Чусовом (Пермский край), хотела выйти за муж за Артема Бучина, подозреваемого в их смерти. Об этом рассказала родственница убитой. «В ближайший понедельник девушка и Артем Бучин собирались подать заявление в ЗАГС. Ранее они уже были женаты, но развелись после убийства медсестры», — пишет 59.ru со ссылкой на родственницу. Также женщина добавила, что сыну убитой три года. Он находится с родными. Они подозревают, что мальчик мог стать свидетелем убийства. Ранее стало известно, что в квартире в Чусовом убили мать и дочь. В их смерти подозревают сожителя Артема Бучина. Ранее он был судим, служил в ЧВК «Вагнер». Сейчас Бучина разыскивает полиция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...