В Чусовом Пермского края обнаружены тела молодой женщины и ее дочери. СК возбудил уголовное дело. В соцсетях сообщают, что подозреваемый — помилованный за участие в СВО убийца.
11:0330.08.2024 СК опубликовал оперативное видео с места убийства.
10:5430.08.2024 Отец убитой девочки проходит лечение после ранения на СВО. Сейчас он находится в госпитале в Самаре, говорят источники URA.RU.
10:5030.08.2024 После сообщений о подозреваемом жители Чусового собрались сами его найти. Речи о расправе не идет, подчеркивают активисты в соцсетях. Но другие пользователи готовы отдать подозреваемого «на растерзание родственникам».
Жители Чусового ищут подозреваемого
Паблик ЧП Чусовой
10:3030.08.2024 Общий ребенок Бучина и убитой женщины сейчас находится у тети, рассказали источники.
10:2130.08.2024 Знакомая жертвы рассказала URA.RU, что убитая жила с Бучиным около четырех лет. У них общий ребенок. Его он забрал с собой.
10:1530.08.2024 Напомним, в 2022 году в Чусовом нашли тело пропавшей медсестры Татьяны Рекутиной. За ее изнасилование и убийство осудили Артема Бучина. В феврале 2023 года он получил 20 лет лишения свободы, а в августе подписал контракт с ЧВК и уехал в зону проведения спецоперации. Был помилован. По слухам, на спецоперации он сам нанес себе ранение, чтобы его комиссовали.
10:1030.08.2024 По данным источников URA.RU, Бучин жил с убитой девушкой, но ребенок не его.
10:0230.08.2024 В соцсетях стали распространять ориентировку на Артема Бучина. Его ранее осудили на 20 лет колонии за убийство медсестры. Но позже помиловали после участия в СВО. Достоверность ориентировки не подтверждена официально. В полиции воздержались от комментариев для URA.RU.
Ориентрировку офицально не подтверждают в региональном ГУ МВД
Соцсети
10:0030.08.2024 Тела убитых нашли в одной из квартир вечером 29 августа. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии.
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В Чусовом Пермского края обнаружены тела молодой женщины и ее дочери. СК возбудил уголовное дело. В соцсетях сообщают, что подозреваемый — помилованный за участие в СВО убийца. 11:03 30.08.2024 СК опубликовал оперативное видео с места убийства. 10:54 30.08.2024 Отец убитой девочки проходит лечение после ранения на СВО. Сейчас он находится в госпитале в Самаре, говорят источники URA.RU. 10:50 30.08.2024 После сообщений о подозреваемом жители Чусового собрались сами его найти. Речи о расправе не идет, подчеркивают активисты в соцсетях. Но другие пользователи готовы отдать подозреваемого «на растерзание родственникам». 10:30 30.08.2024 Общий ребенок Бучина и убитой женщины сейчас находится у тети, рассказали источники. 10:21 30.08.2024 Знакомая жертвы рассказала URA.RU, что убитая жила с Бучиным около четырех лет. У них общий ребенок. Его он забрал с собой. 10:15 30.08.2024 Напомним, в 2022 году в Чусовом нашли тело пропавшей медсестры Татьяны Рекутиной. За ее изнасилование и убийство осудили Артема Бучина. В феврале 2023 года он получил 20 лет лишения свободы, а в августе подписал контракт с ЧВК и уехал в зону проведения спецоперации. Был помилован. По слухам, на спецоперации он сам нанес себе ранение, чтобы его комиссовали. 10:10 30.08.2024 По данным источников URA.RU, Бучин жил с убитой девушкой, но ребенок не его. 10:02 30.08.2024 В соцсетях стали распространять ориентировку на Артема Бучина. Его ранее осудили на 20 лет колонии за убийство медсестры. Но позже помиловали после участия в СВО. Достоверность ориентировки не подтверждена официально. В полиции воздержались от комментариев для URA.RU. 10:00 30.08.2024 Тела убитых нашли в одной из квартир вечером 29 августа. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии.