Двойное убийство в Чусовом расследует СК

Дело расследует СК Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Чусовом бойца ЧВК «Вагнер» разыскивают по подозрению в убийстве 7-летней девочки и ее матери

В Чусовом Пермского края обнаружены тела молодой женщины и ее дочери. СК возбудил уголовное дело. В соцсетях сообщают, что подозреваемый — помилованный за участие в СВО убийца.

11:03 СК опубликовал оперативное видео с места убийства.

10:54 Отец убитой девочки проходит лечение после ранения на СВО. Сейчас он находится в госпитале в Самаре, говорят источники URA.RU.

10:50 После сообщений о подозреваемом жители Чусового собрались сами его найти. Речи о расправе не идет, подчеркивают активисты в соцсетях. Но другие пользователи готовы отдать подозреваемого «на растерзание родственникам».

Жители Чусового ищут подозреваемого Паблик ЧП Чусовой

10:30 Общий ребенок Бучина и убитой женщины сейчас находится у тети, рассказали источники.

10:21 Знакомая жертвы рассказала URA.RU, что убитая жила с Бучиным около четырех лет. У них общий ребенок. Его он забрал с собой.

10:15 Напомним, в 2022 году в Чусовом нашли тело пропавшей медсестры Татьяны Рекутиной. За ее изнасилование и убийство осудили Артема Бучина. В феврале 2023 года он получил 20 лет лишения свободы, а в августе подписал контракт с ЧВК и уехал в зону проведения спецоперации. Был помилован. По слухам, на спецоперации он сам нанес себе ранение, чтобы его комиссовали.

10:10 По данным источников URA.RU, Бучин жил с убитой девушкой, но ребенок не его.

10:02 В соцсетях стали распространять ориентировку на Артема Бучина. Его ранее осудили на 20 лет колонии за убийство медсестры. Но позже помиловали после участия в СВО. Достоверность ориентировки не подтверждена официально. В полиции воздержались от комментариев для URA.RU.

Ориентрировку офицально не подтверждают в региональном ГУ МВД Соцсети

10:00 Тела убитых нашли в одной из квартир вечером 29 августа. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии.