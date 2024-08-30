Mash: дети судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США

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Судью Ризвана Юсупова ожидает отставка с должности верховного судьи, пишет Mash
Судью Ризвана Юсупова ожидает отставка с должности верховного судьи, пишет Mash Фото:

Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство США. Семья пыталась скрыть этот факт.

«Дети судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что семья Ризвана Юсупова старалась тщательно это скрывать. Ризван и Эльвира Юсупова родили детей в Америке, заявляя, что роды проходили в Казани.

Для получения гражданства США дети были зарегистрированы через консульство. Теперь Ризвана Юсупова могут лишить должности. Он отказывается общаться со следователями и ожидает отставки. Возбуждено уголовное дело против Эльвиры и их сына Гаяза за сокрытие информации о втором гражданстве. Также стало известно, что их старшая дочь Наиля проживает в Нидерландах, передали в telegram-канале.

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Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство США. Семья пыталась скрыть этот факт. «Дети судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что семья Ризвана Юсупова старалась тщательно это скрывать. Ризван и Эльвира Юсупова родили детей в Америке, заявляя, что роды проходили в Казани. Для получения гражданства США дети были зарегистрированы через консульство. Теперь Ризвана Юсупова могут лишить должности. Он отказывается общаться со следователями и ожидает отставки. Возбуждено уголовное дело против Эльвиры и их сына Гаяза за сокрытие информации о втором гражданстве. Также стало известно, что их старшая дочь Наиля проживает в Нидерландах, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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