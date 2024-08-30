Mash: дети судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США

Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство США. Семья пыталась скрыть этот факт.
«Дети судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что семья Ризвана Юсупова старалась тщательно это скрывать. Ризван и Эльвира Юсупова родили детей в Америке, заявляя, что роды проходили в Казани.
Для получения гражданства США дети были зарегистрированы через консульство. Теперь Ризвана Юсупова могут лишить должности. Он отказывается общаться со следователями и ожидает отставки. Возбуждено уголовное дело против Эльвиры и их сына Гаяза за сокрытие информации о втором гражданстве. Также стало известно, что их старшая дочь Наиля проживает в Нидерландах, передали в telegram-канале.
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