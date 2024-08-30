«Придумали ей легенду»: как аферисты оставили пожилую свердловчанку без жилья

Пожилая свердловчанка продала квартиру и отдала деньги мошенникам

30 августа 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Женщина должна съехать из квартиры до 31 августа Фото: Илья Московец © URA.RU В Полевском (Свердловская область) пожилая женщина лишилась квартиры, поверив мошенникам. Она продала свою жилплощадь и все деньги отдала им. Подробности случившегося URA.RU рассказали в ОМВД России «Полевской». «В конце мая пенсионерке позвонил неизвестный и представился следователем из Екатеринбурга. Он сказал ей, что от ее имени оформили доверенность на получение кредита в банке. Затем ей позвонил другой аферист, представившийся сотрудником ЦБ. Он убедил ее снять с карты 150 тысяч рублей и отдать ему. Через пару дней ей вновь позвонили и убедили, что кто-то пытается продать ее квартиру. Чтобы отменить сделку, она должна была оформить новый договор купли-продажи», — сказали в ведомстве. Далее пенсионерка пришла в агентство недвижимости, чтобы скорее продать свою квартиру. Злоумышленники запретили ей называть истинную причину продажи. И даже придумали для нее легенду: якобы она решила уехать жить на море к подруге. Квартиру выставили на продажу за 1,5 миллиона рублей. Затем нашелся покупатель. При общении с пенсионеркой, он заподозрил неладное. Женщина убедила его, что не находится под влиянием аферистов. Получив деньги, она отдала их мошенникам. Сделка состоялась 16 августа, теперь женщина должна съехать из квартиры до 31 августа. «Только тогда она поняла, что стала жертвой. И сразу обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Следователи, пробив номер афериста, установил, что он ранее уже был замешан в криминальных историях. В частности, по похожей схеме он обманул мужчину в Челябинской области», — заключили в полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Полевском (Свердловская область) пожилая женщина лишилась квартиры, поверив мошенникам. Она продала свою жилплощадь и все деньги отдала им. Подробности случившегося URA.RU рассказали в ОМВД России «Полевской». «В конце мая пенсионерке позвонил неизвестный и представился следователем из Екатеринбурга. Он сказал ей, что от ее имени оформили доверенность на получение кредита в банке. Затем ей позвонил другой аферист, представившийся сотрудником ЦБ. Он убедил ее снять с карты 150 тысяч рублей и отдать ему. Через пару дней ей вновь позвонили и убедили, что кто-то пытается продать ее квартиру. Чтобы отменить сделку, она должна была оформить новый договор купли-продажи», — сказали в ведомстве. Далее пенсионерка пришла в агентство недвижимости, чтобы скорее продать свою квартиру. Злоумышленники запретили ей называть истинную причину продажи. И даже придумали для нее легенду: якобы она решила уехать жить на море к подруге. Квартиру выставили на продажу за 1,5 миллиона рублей. Затем нашелся покупатель. При общении с пенсионеркой, он заподозрил неладное. Женщина убедила его, что не находится под влиянием аферистов. Получив деньги, она отдала их мошенникам. Сделка состоялась 16 августа, теперь женщина должна съехать из квартиры до 31 августа. «Только тогда она поняла, что стала жертвой. И сразу обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Следователи, пробив номер афериста, установил, что он ранее уже был замешан в криминальных историях. В частности, по похожей схеме он обманул мужчину в Челябинской области», — заключили в полиции.