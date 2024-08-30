В Екатеринбург привезли работы фотографа, за которым охотился КГБ. Фото

В Екатеринбурге открывается выставка «Абстракционизм в фотоискусстве»

30 августа 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Сейчас Валентину Самарину 96 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Московский Центр визуальной культуры Béton привез на суд екатеринбургской публики новую выставку «Абстракционизм в фотоискусстве», но на сей раз необычную. Посетители смогут увидеть работы двух пионеров экспериментальной фотографии, рассказали URA.RU на презентации в музее ИЗО. Выставка включает в себя 51 работу шести фотографов, которые стремились возвести кадры в ранг изобразительного искусства и освободить их от ограничений. Одним из ярких представителей абстрактной арт-фотографии считается ленинградец Валентин Самарин, который за инакомыслие преследовался КГБ и вынужден был эмигрировать в 1981 году в Париж (Франция). Работы, созданные в период бегства, и представлены в стенах ЕМИИ. «Самарин выделяется тем, что у него, в отличие от многих других фотографов, которые экспериментировали, была очень обоснованная теоретическая база. Он считает до сих пор, что эксперименты над пленкой позволяют отразить на листе сокрытые глазу вещи, и поэтому он разными способами пытается их показать», — пояснила Наталья Пономарева, заведующая сектором отечественного искусства XX—XXI веков. Посетители смогут увидеть работы на тему балета, пластического театра и портреты выдающихся современников, среди которых есть поэт Иосиф Бродский. Не менее заметной фигурой на выставке стал Евгений Малахин — более известен в Екатеринбурге в качестве художника под псевдонимом Б.У. Кашкин. Не многие знают, но в творческой биографии деятеля была и фотография. В 1970-х Малахин снимал пейзажи, портреты своих друзей, обнаженных девушек, а затем варил пленку. Результаты работы часто становились иллюстрациями к его самиздатовским сборникам стихов. Также на выставке гости найдут работы Николая Матренина, Геннадия Приходько, Андрея Чежина и Александра Китаева. Выставка «Абстракционизм в фотоискусстве» откроется 31 августа и будет идти до 20 октября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Ранее Béton привозил экспозицию «Фотомонтаж. Исправленная правда». На ней были представлены работы Александра Житомирского, который считался врагом №3 пропагандиста и политика Йозефа Геббельса, Евгения Халдея (автор знаменитого кадра «Знамя Победы над рейхстагом») и других более современных авторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский Центр визуальной культуры Béton привез на суд екатеринбургской публики новую выставку «Абстракционизм в фотоискусстве», но на сей раз необычную. Посетители смогут увидеть работы двух пионеров экспериментальной фотографии, рассказали URA.RU на презентации в музее ИЗО. Выставка включает в себя 51 работу шести фотографов, которые стремились возвести кадры в ранг изобразительного искусства и освободить их от ограничений. Одним из ярких представителей абстрактной арт-фотографии считается ленинградец Валентин Самарин, который за инакомыслие преследовался КГБ и вынужден был эмигрировать в 1981 году в Париж (Франция). Работы, созданные в период бегства, и представлены в стенах ЕМИИ. «Самарин выделяется тем, что у него, в отличие от многих других фотографов, которые экспериментировали, была очень обоснованная теоретическая база. Он считает до сих пор, что эксперименты над пленкой позволяют отразить на листе сокрытые глазу вещи, и поэтому он разными способами пытается их показать», — пояснила Наталья Пономарева, заведующая сектором отечественного искусства XX—XXI веков. Посетители смогут увидеть работы на тему балета, пластического театра и портреты выдающихся современников, среди которых есть поэт Иосиф Бродский. Не менее заметной фигурой на выставке стал Евгений Малахин — более известен в Екатеринбурге в качестве художника под псевдонимом Б.У. Кашкин. Не многие знают, но в творческой биографии деятеля была и фотография. В 1970-х Малахин снимал пейзажи, портреты своих друзей, обнаженных девушек, а затем варил пленку. Результаты работы часто становились иллюстрациями к его самиздатовским сборникам стихов. Также на выставке гости найдут работы Николая Матренина, Геннадия Приходько, Андрея Чежина и Александра Китаева. Выставка «Абстракционизм в фотоискусстве» откроется 31 августа и будет идти до 20 октября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Ранее Béton привозил экспозицию «Фотомонтаж. Исправленная правда». На ней были представлены работы Александра Житомирского, который считался врагом №3 пропагандиста и политика Йозефа Геббельса, Евгения Халдея (автор знаменитого кадра «Знамя Победы над рейхстагом») и других более современных авторов.