Челябинский военный медик Гореликова помогла в Лисичанске парализованному парню

02 сентября 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Светлана Гореликова служила в медсанчасти артдивизиона Фото: Светлана Гореликова © URA.RU Военный медик из Челябинска Светлана Гореликова, воевавшая на СВО под позывным «Багира», в городе Лисичанске Луганской народной республики помогала не только бойцам, но и местным жителям. Об этом Гореликова 1 сентября рассказала корреспонденту URA.RU. «В условиях практически полного отсутствия в зоне боевых действий гражданской системы скорой помощи местные жители периодически обращались за медпомощью к военным. Как-то обратилась женщина по имени Татьяна. У ее парализованного сына периодически врастает ноготь на ноге. Я помогла, показала, как обрабатывать больное место оставила все необходимое для помощи», — сообщила Гореликова. Гореликова добавила, что и дальше продолжала ухаживать за лежачим парнем. Это было необходимо, поскольку ослабленный организм хуже переносит сезонные инфекции, а помочь ему кроме военных было некому. Парализованным парень остался, нырнув в реку и сломав шейный позвонок. Второй сын Татьяны погиб во время обстрела их дома ракетами системы HIMARS. Ее муж погиб на обратном пути домой, эвакуировав своих пожилых родителей в Россию. Светлана Гореликова добавила, что не раз поражалась мужеству людей, которые, потеряв близких, находят в себе силы и желание продолжать жить дальше. Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года и провела в ЛНР почти полтора года — до февраля 2024-го. До этого она работала медсестрой челябинской областной больницы № 3, а затем в лазарете санчасти ЧВВАКУШ. Гореликова награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени. Светлана Гореликова (слева) и Татьяна в ЛНР Светлана Гореликова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный медик из Челябинска Светлана Гореликова, воевавшая на СВО под позывным «Багира», в городе Лисичанске Луганской народной республики помогала не только бойцам, но и местным жителям. Об этом Гореликова 1 сентября рассказала корреспонденту URA.RU. «В условиях практически полного отсутствия в зоне боевых действий гражданской системы скорой помощи местные жители периодически обращались за медпомощью к военным. Как-то обратилась женщина по имени Татьяна. У ее парализованного сына периодически врастает ноготь на ноге. Я помогла, показала, как обрабатывать больное место оставила все необходимое для помощи», — сообщила Гореликова. Гореликова добавила, что и дальше продолжала ухаживать за лежачим парнем. Это было необходимо, поскольку ослабленный организм хуже переносит сезонные инфекции, а помочь ему кроме военных было некому. Парализованным парень остался, нырнув в реку и сломав шейный позвонок. Второй сын Татьяны погиб во время обстрела их дома ракетами системы HIMARS. Ее муж погиб на обратном пути домой, эвакуировав своих пожилых родителей в Россию. Светлана Гореликова добавила, что не раз поражалась мужеству людей, которые, потеряв близких, находят в себе силы и желание продолжать жить дальше. Гореликова отправилась на СВО в ноябре 2022 года и провела в ЛНР почти полтора года — до февраля 2024-го. До этого она работала медсестрой челябинской областной больницы № 3, а затем в лазарете санчасти ЧВВАКУШ. Гореликова награждена медалью «За воинскую доблесть» II степени.