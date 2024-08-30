Челябинцы чаще всего покупают подержанные авто возрастом 14 лет

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Челябинцы предпочли покупать машины с пробегом 190 тысяч км
Челябинцы предпочли покупать машины с пробегом 190 тысяч км Фото:

В Челябинской области наиболее популярными доступными иномарками стали машины возрастом 14 лет. Как 30 августа URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авто.ру», на российском вторичном рынке наибольшим спросом пользуются автомобили до одного миллиона рублей.

«Типичным автомобилем в исследованной категории стал седан с бензиновым двигателем. Средний возраст автомобиля составил 14 лет, пробег — свыше 190 тысяч километров», — заявили в «Авто.ру».

В Челябинской области больше всего предпочитают автомобили из Японии (30%), Германии (19%) и Южной Кореи (18%). По данным аналитики, китайские марки занимают менее трех процентов рынка

Лидерами продаж назвали Daewoo Matiz, Hyundai Solaris, Kia Rio, Daewoo Nexia и Ford Focus. Модели отличаются доступностью и популярностью на рынке подержанных автомобилей.

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В Челябинской области наиболее популярными доступными иномарками стали машины возрастом 14 лет. Как 30 августа URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авто.ру», на российском вторичном рынке наибольшим спросом пользуются автомобили до одного миллиона рублей. «Типичным автомобилем в исследованной категории стал седан с бензиновым двигателем. Средний возраст автомобиля составил 14 лет, пробег — свыше 190 тысяч километров», — заявили в «Авто.ру». В Челябинской области больше всего предпочитают автомобили из Японии (30%), Германии (19%) и Южной Кореи (18%). По данным аналитики, китайские марки занимают менее трех процентов рынка Лидерами продаж назвали Daewoo Matiz, Hyundai Solaris, Kia Rio, Daewoo Nexia и Ford Focus. Модели отличаются доступностью и популярностью на рынке подержанных автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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