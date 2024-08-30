Челябинцы чаще всего покупают подержанные авто возрастом 14 лет

В Челябинской области наиболее популярными доступными иномарками стали машины возрастом 14 лет. Как 30 августа URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авто.ру», на российском вторичном рынке наибольшим спросом пользуются автомобили до одного миллиона рублей.
«Типичным автомобилем в исследованной категории стал седан с бензиновым двигателем. Средний возраст автомобиля составил 14 лет, пробег — свыше 190 тысяч километров», — заявили в «Авто.ру».
В Челябинской области больше всего предпочитают автомобили из Японии (30%), Германии (19%) и Южной Кореи (18%). По данным аналитики, китайские марки занимают менее трех процентов рынка
Лидерами продаж назвали Daewoo Matiz, Hyundai Solaris, Kia Rio, Daewoo Nexia и Ford Focus. Модели отличаются доступностью и популярностью на рынке подержанных автомобилей.
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