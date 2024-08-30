Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова оказались гражданами США. В сеть выложили фото паспорта одного из его сыновей.
На кадрах видна страница американского паспорта, принадлежащего ребенку судьи Верховного суда Республики Татарстан. «Соврали, что это были домашние роды в Казани. А чтобы дети получили гражданство — все сделали втихую через консульство в США», — отметил telegram-канал Mash под фотографией иностранного документа.
Ранее стало известно, что дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство США. Что семья старалась скрыть.
Ризван и Эльвира Юсуповы не сообщили о том, что их дети родились в США и получили там гражданство. Семья заявила, что роды проходили дома в Казани, однако документы на гражданство детей были оформлены через американское консульство.
На данный момент Юсупов избегает контактов со следствием. Против его супруги Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза возбуждено уголовное дело за утаивание информации о наличии иностранного паспорта.
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