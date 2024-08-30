В сети появилось фото паспорта США ребенка судьи Верховного суда Татарстана. Фото

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Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство США, пишет Mash
Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство США, пишет Mash Фото:

Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова оказались гражданами США. В сеть выложили фото паспорта одного из его сыновей.

На кадрах видна страница американского паспорта, принадлежащего ребенку судьи Верховного суда Республики Татарстан. «Соврали, что это были домашние роды в Казани. А чтобы дети получили гражданство — все сделали втихую через консульство в США», — отметил telegram-канал Mash под фотографией иностранного документа.

Американское гражданство дети получали через консульство в США
Американское гражданство дети получали через консульство в США
Фото:

Ранее стало известно, что дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство США. Что семья старалась скрыть. 

Ризван и Эльвира Юсуповы не сообщили о том, что их дети родились в США и получили там гражданство. Семья заявила, что роды проходили дома в Казани, однако документы на гражданство детей были оформлены через американское консульство.

На данный момент Юсупов избегает контактов со следствием. Против его супруги Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза возбуждено уголовное дело за утаивание информации о наличии иностранного паспорта.

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Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова оказались гражданами США. В сеть выложили фото паспорта одного из его сыновей. На кадрах видна страница американского паспорта, принадлежащего ребенку судьи Верховного суда Республики Татарстан. «Соврали, что это были домашние роды в Казани. А чтобы дети получили гражданство — все сделали втихую через консульство в США», — отметил telegram-канал Mash под фотографией иностранного документа. Ранее стало известно, что дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство США. Что семья старалась скрыть.  Ризван и Эльвира Юсуповы не сообщили о том, что их дети родились в США и получили там гражданство. Семья заявила, что роды проходили дома в Казани, однако документы на гражданство детей были оформлены через американское консульство. На данный момент Юсупов избегает контактов со следствием. Против его супруги Эльвиры и 19-летнего сына Гаяза возбуждено уголовное дело за утаивание информации о наличии иностранного паспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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