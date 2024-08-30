В свердловской больнице сосед по палате отправил в кому заслуженного тренера РСФСР

В больнице Серова пациент отправил в кому заслуженного тренера РСФСР Савельева
© Служба новостей «URA.RU»
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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, палата интенсивной терапии, медсестра, лечение, здоровье, рука, пациент, больничная койка, фитнес браслет
Григорий Савельев страдает от сахарного диабета Фото:

В больнице Серова (Свердловская область) сосед по палате отправил в кому 79-летнего заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева. Пациент ударил пенсионера стулом по голове, потому что тот мешал ему спать. Информация об этом появилась в Telegram.

«Савельеву ампутировали пальцы на ногах. Операция прошла успешно, но этой ночью он не мог уснуть, поэтому ходил туда-сюда. Этим вывел из себя 85-летнего соседа — тот схватил табуретку и приложил ею пенсионера. Григорий в коме», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Серова. В ведомстве уточняют информацию.

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В больнице Серова (Свердловская область) сосед по палате отправил в кому 79-летнего заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева. Пациент ударил пенсионера стулом по голове, потому что тот мешал ему спать. Информация об этом появилась в Telegram. «Савельеву ампутировали пальцы на ногах. Операция прошла успешно, но этой ночью он не мог уснуть, поэтому ходил туда-сюда. Этим вывел из себя 85-летнего соседа — тот схватил табуретку и приложил ею пенсионера. Григорий в коме», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Серова. В ведомстве уточняют информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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