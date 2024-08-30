В свердловской больнице сосед по палате отправил в кому заслуженного тренера РСФСР

В больнице Серова пациент отправил в кому заслуженного тренера РСФСР Савельева

30 августа 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Григорий Савельев страдает от сахарного диабета Фото: Илья Московец © URA.RU В больнице Серова (Свердловская область) сосед по палате отправил в кому 79-летнего заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева. Пациент ударил пенсионера стулом по голове, потому что тот мешал ему спать. Информация об этом появилась в Telegram. «Савельеву ампутировали пальцы на ногах. Операция прошла успешно, но этой ночью он не мог уснуть, поэтому ходил туда-сюда. Этим вывел из себя 85-летнего соседа — тот схватил табуретку и приложил ею пенсионера. Григорий в коме», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Серова. В ведомстве уточняют информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В больнице Серова (Свердловская область) сосед по палате отправил в кому 79-летнего заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева. Пациент ударил пенсионера стулом по голове, потому что тот мешал ему спать. Информация об этом появилась в Telegram. «Савельеву ампутировали пальцы на ногах. Операция прошла успешно, но этой ночью он не мог уснуть, поэтому ходил туда-сюда. Этим вывел из себя 85-летнего соседа — тот схватил табуретку и приложил ею пенсионера. Григорий в коме», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Серова. В ведомстве уточняют информацию.