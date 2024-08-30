В Пермском крае осудят банду, которая торговала фальшивыми медицинскими масками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки продавали поддельные медицинские маски
Пермяки продавали поддельные медицинские маски Фото:

Трое пермяков продавали поддельные маски и халаты в медицинские учреждения. Их доход от сделок составил 116 млн рублей.

«Обвиняемый и двое его соучастников сбыли свыше 1 млн фальсифицированных медицинских изделий. Их передавали в рамках исполнения государственного контракта на обеспечение медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты, в том числе халатами», — сказано на сайте прокуратуры Пермского края

Уточняется, что на банду завели уголовное дело. Его передали в Ленинский районный суд Перми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое пермяков продавали поддельные маски и халаты в медицинские учреждения. Их доход от сделок составил 116 млн рублей. «Обвиняемый и двое его соучастников сбыли свыше 1 млн фальсифицированных медицинских изделий. Их передавали в рамках исполнения государственного контракта на обеспечение медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты, в том числе халатами», — сказано на сайте прокуратуры Пермского края Уточняется, что на банду завели уголовное дело. Его передали в Ленинский районный суд Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...