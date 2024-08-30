В Пермском крае осудят банду, которая торговала фальшивыми медицинскими масками

Пермяки продавали поддельные медицинские маски
Трое пермяков продавали поддельные маски и халаты в медицинские учреждения. Их доход от сделок составил 116 млн рублей.
«Обвиняемый и двое его соучастников сбыли свыше 1 млн фальсифицированных медицинских изделий. Их передавали в рамках исполнения государственного контракта на обеспечение медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты, в том числе халатами», — сказано на сайте прокуратуры Пермского края
Уточняется, что на банду завели уголовное дело. Его передали в Ленинский районный суд Перми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!