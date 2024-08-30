В спецназе «Ахмат» под Курском сражается гражданин Японии с позывным «Камикадзе»

В сражениях с ВСУ в Курской области в составе спецназа «Ахмат» участвует гражданин Японии с позывным «Камикадзе». Об этом сообщил командир одного из отрядов с позывным «Каштан».
«У нас в отряде есть граждане других государств. В частности, представитель Японии, по духу — самурай. Работает качественно, мчится в бой, один из первых. Если честно, я восторге», — сообщил «Каштан» ТАСС.
По его словам, иностранец поначалу плохо понимал русский, из-за чего пользовался переводчиком в телефоне, чтобы общаться с сослуживцами. Командиры также шли ему на встречу и перед боевыми задачами определяли для него контрольные точки, которые он, если потеряется, должен был пройти. Недавно японец сдал экзамен по русскому языку и получил гражданство РФ.
Отмечается, что в отряде есть и гражданин Армении с позывным «Русский». На СВО он пошел по своим моральным убеждениям, недавно получил российский паспорт. В отряде также есть граждане Узбекистана и Белоруссии, они тоже получили российское гражданство.
ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Столкновения с противником в обстреливаемом российском регионе до сих пор продолжаются. Российские военные сдерживают натиск ВСУ на направлении, возвращая под свой контроль захваченные населенные пункты.
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