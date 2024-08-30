В Копейске срываются сроки сдачи дома для переселенцев из ветхого жилья. Фото

30 августа 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Сдать дом для переселенцев из ветхого жилья планировалось до 1 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управляющая компания «НКС», учредителем которой является бывший кандидат в депутаты из Копейска Николай Крюков, препятствует вводу в эксплуатацию дома для переселенцев из ветхо аварийного жилья. Жилое здание уже построено. Сдать его нужно до 1 ноября, но управляющая компания этому препятствует, сообщили 30 августа в пресс-службе компании «Магнитострой». «Мы не можем сдать в эксплуатацию дом для переселенцев из ветхо аварийного жилья, который расположен по адресу Короленко 6Б. Этому препятствует управляющая компания „Наш коммунальный стандарт“. Мы обратились, попросили сервитут. Также на данный момент мы обратились в правоохранительные органы, в прокуратуру и правительство Челябинской области с просьбой рассмотреть данный вопрос», — рассказали в пресс-службе застройщика. Также в пресс-службе подчеркнули, программа расселения граждан из ветхо аварийных жилья является социально значимой задачей. Как ранее отмечали в Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области планируется, что течение 2024 года свои жилищные условия улучшат 550 жителей Челябинской области, которые сегодня проживают в домах, признанных аварийными. В ГК «Магнитострой» надеются на решение данного вопроса, в противном случае обращение последует в компетентные органы регионального главка. На звонок URA.RU ответил директор управляющей компании Николай Крюков и предложил направить запрос в организацию. URA.RU направило запрос в управляющую компанию «НКС». На момент публикации ответ не был получен. По состоянию на август 2024 года под управлением ООО «НКС» в городе Копейске уже находятся 45 домов общей площадью 384 тысячи квадратных метров. Согласно сервису «Сбис» ООО «Наш коммунальный стандарт» (ООО «НКС») было образовано в августе 2012 года. Основной вид деятельности управляющей компании — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. С декабря 2012 года и по настоящее время директором ООО «НКС» является Николай Крюков, а с октября 2019 года он же стал единственным учредителем УК. На фото построенный дом для переселенцев из ветхо аварийного жилья — самый первый слева Фото: пресс-служба компании «Магнитострой» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управляющая компания «НКС», учредителем которой является бывший кандидат в депутаты из Копейска Николай Крюков, препятствует вводу в эксплуатацию дома для переселенцев из ветхо аварийного жилья. Жилое здание уже построено. Сдать его нужно до 1 ноября, но управляющая компания этому препятствует, сообщили 30 августа в пресс-службе компании «Магнитострой». «Мы не можем сдать в эксплуатацию дом для переселенцев из ветхо аварийного жилья, который расположен по адресу Короленко 6Б. Этому препятствует управляющая компания „Наш коммунальный стандарт“. Мы обратились, попросили сервитут. Также на данный момент мы обратились в правоохранительные органы, в прокуратуру и правительство Челябинской области с просьбой рассмотреть данный вопрос», — рассказали в пресс-службе застройщика. Также в пресс-службе подчеркнули, программа расселения граждан из ветхо аварийных жилья является социально значимой задачей. Как ранее отмечали в Министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области планируется, что течение 2024 года свои жилищные условия улучшат 550 жителей Челябинской области, которые сегодня проживают в домах, признанных аварийными. В ГК «Магнитострой» надеются на решение данного вопроса, в противном случае обращение последует в компетентные органы регионального главка. На звонок URA.RU ответил директор управляющей компании Николай Крюков и предложил направить запрос в организацию. URA.RU направило запрос в управляющую компанию «НКС». На момент публикации ответ не был получен. По состоянию на август 2024 года под управлением ООО «НКС» в городе Копейске уже находятся 45 домов общей площадью 384 тысячи квадратных метров. Согласно сервису «Сбис» ООО «Наш коммунальный стандарт» (ООО «НКС») было образовано в августе 2012 года. Основной вид деятельности управляющей компании — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. С декабря 2012 года и по настоящее время директором ООО «НКС» является Николай Крюков, а с октября 2019 года он же стал единственным учредителем УК.