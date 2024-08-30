В Екатеринбурге во второй раз перенесли концерт певицы из «черного списка»

В Екатеринбург дважды перенесли концерт Доры
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Ранее Дора попала в список «нежелательных» артистов Фото:

В Екатеринбурге во второй раз перенесли концерт певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова). Девушка должна была выступить 8 марта, затем встречу с фанатами перенесли на 7 сентября, но и осенью слушатели с артисткой не увидятся.

«Нам сказали, что 7 сентября концерта не будет точно. О причинах никто не говорит», — поделился с URA.RU читатель. При этом организаторы в группе сообщили: «Есть хорошие новости, дата объявится в ближайшие 3 дня».

На «Яндекс Афише» и Kassir.ru до сих есть анонсы сентябрьского концерта. На сайте концерт-холла «Свобода», где планировалось выступление Доры, информация о предстоящем мероприятии пропала.

Ранее среди промоутеров распространялся список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России посчитали нежелательными. Под «отмену» попали 37 артистов среди них, среди них была и Дора.

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В Екатеринбурге во второй раз перенесли концерт певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова). Девушка должна была выступить 8 марта, затем встречу с фанатами перенесли на 7 сентября, но и осенью слушатели с артисткой не увидятся. «Нам сказали, что 7 сентября концерта не будет точно. О причинах никто не говорит», — поделился с URA.RU читатель. При этом организаторы в группе сообщили: «Есть хорошие новости, дата объявится в ближайшие 3 дня». На «Яндекс Афише» и Kassir.ru до сих есть анонсы сентябрьского концерта. На сайте концерт-холла «Свобода», где планировалось выступление Доры, информация о предстоящем мероприятии пропала. Ранее среди промоутеров распространялся список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России посчитали нежелательными. Под «отмену» попали 37 артистов среди них, среди них была и Дора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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