В метро Екатеринбурга запустят оплату по биометрии до конца года

30 августа 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Система оплаты по биометрии находится на стадии активного внедрения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге заработает оплата проезда по биометрии до конца 2024 года. Об этом заявил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. «В этом году у нас запланирован запуск еще трех метрополитенов по нашей стране. В следующем году он расширится на все субъекты, в которых существуют метрополитены. <…> В этом году у нас запланирован запуск в Самаре, в Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде», — передает ТАСС слова главы ЦБТ. По его словам, в вышеперечисленных городах системы биометрической оплаты находятся на стадии активного внедрения, и на некоторых станциях метро уже установлены первые терминалы. Целью является обеспечение всех вестибюлей станций города минимум одним таким устройством для удобства пассажиров. Первой станцией, на которой появится возможность оплаты по биометрии станет «Чкаловская». Замдиректора ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Виктор Тетюев отметил, что станцию оборудуют к концу октября. Другие модернизируют к 31 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге заработает оплата проезда по биометрии до конца 2024 года. Об этом заявил генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. «В этом году у нас запланирован запуск еще трех метрополитенов по нашей стране. В следующем году он расширится на все субъекты, в которых существуют метрополитены. <…> В этом году у нас запланирован запуск в Самаре, в Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде», — передает ТАСС слова главы ЦБТ. По его словам, в вышеперечисленных городах системы биометрической оплаты находятся на стадии активного внедрения, и на некоторых станциях метро уже установлены первые терминалы. Целью является обеспечение всех вестибюлей станций города минимум одним таким устройством для удобства пассажиров. Первой станцией, на которой появится возможность оплаты по биометрии станет «Чкаловская». Замдиректора ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Виктор Тетюев отметил, что станцию оборудуют к концу октября. Другие модернизируют к 31 декабря.