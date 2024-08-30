В Челябинске в микрорайоне Парковый ко второму кварталу 2025 года построят новый жилой комплекс. Площадь 11-этажной высотки составит 6 тысяч 500 квадратных метров, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в микрорайоне Парковый ко второму кварталу 2025 года планируется сдать в эксплуатацию новый жилой комплекс площадью 6 тысяч 476 квадратных метров. Застройщиком является компания „Хорошее решение“», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Как сообщается на портале, по состоянию на август 2024 года уже простроено четыре этажа многоквартирного дома. Жилой комплекс на 168 квартир будет панельным, типовым. В жилом доме планируется сделать три подъезда, столько же лифтов и 28 гостевых мест на придомовой территории. На придомовой территории будет детская площадка, она будет полностью благоустроена.
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