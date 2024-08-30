Названа неочевидная польза раннего ужина для здоровья и фигуры

IndiaTVNews: ранний ужин полезен для людей с диабетом

30 августа 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Преимущества раннего ужина включают снижение веса, улучшение пищеварения, укрепление здоровья сердца Фото: Размик Закарян © URA.RU Правильное время для приема пищи включает завтрак через два часа после пробуждения между восемью и девятью утра, обед между 13:00 и 14:00, и ужин до 19:00. Кроме того, следует избегать еды после 20:00. Согласно Аюрведе (Индийская система альтернативной медицины — прим. URA.RU) своевременное потребление пищи помогает организму эффективнее усваивать ее и поддерживать нормальный метаболизм. «Вы должны есть после восхода солнца и перед закатом», — уточняется в тексте издания IndiaTVNews . Пища, употребляемая в это время, полезна для организма. Но в наше время у людей выработалась привычка есть поздно вечером. В свою очередь, ранний ужин снижает ожирение, а также дает много других преимуществ для организма. Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Бруцкая сообщала, что режим питания во второй половине дня должен включать последний прием пищи за два-четыре часа до сна для оптимального усвоения пищи и улучшения качества сна. Важно избегать продуктов с высоким содержанием сахара и соли, а также крахмалистых овощей и бобовых, чтобы не вызвать переедание и не испортить сон. Диетологи советуют находить золотую середину, избегая как ночного голода, так и переедания, так как оба варианта негативно влияют на здоровье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правильное время для приема пищи включает завтрак через два часа после пробуждения между восемью и девятью утра, обед между 13:00 и 14:00, и ужин до 19:00. Кроме того, следует избегать еды после 20:00. Согласно Аюрведе (Индийская система альтернативной медицины — прим. URA.RU) своевременное потребление пищи помогает организму эффективнее усваивать ее и поддерживать нормальный метаболизм. «Вы должны есть после восхода солнца и перед закатом», — уточняется в тексте издания IndiaTVNews. Пища, употребляемая в это время, полезна для организма. Но в наше время у людей выработалась привычка есть поздно вечером. В свою очередь, ранний ужин снижает ожирение, а также дает много других преимуществ для организма. Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Бруцкая сообщала, что режим питания во второй половине дня должен включать последний прием пищи за два-четыре часа до сна для оптимального усвоения пищи и улучшения качества сна. Важно избегать продуктов с высоким содержанием сахара и соли, а также крахмалистых овощей и бобовых, чтобы не вызвать переедание и не испортить сон. Диетологи советуют находить золотую середину, избегая как ночного голода, так и переедания, так как оба варианта негативно влияют на здоровье.