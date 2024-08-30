В Перми трамвай №11 возобновит работу по временному маршруту

В отличие от трамвая №4, маршрут №11 пустят по улице Революции
В Перми снова запустят трамвай №11. Но ходить он будет измененному маршруту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
«С 1 сентября маршрут №11 возобновит работу по временной схеме и будет курсировать с сообщением „Станция Пермь II — микрорайон Висим“», — сказано в сообщении. Уточняется, что в отличие от трамвая №4, он будет ходить по улице Революции.
Ранее трамвай №11 отменили из-за ремонта путепровода на улице Карпинского. После завершения ремонтных работ, его планируют вернуть на прежний маршрут.
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