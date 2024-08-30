В Перми трамвай №11 возобновит работу по временному маршруту

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В отличие от трамвая №4, маршрут №11 пустят по улице Революции
В отличие от трамвая №4, маршрут №11 пустят по улице Революции Фото:

В Перми снова запустят трамвай №11. Но ходить он будет измененному маршруту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

«С 1 сентября маршрут №11 возобновит работу по временной схеме и будет курсировать с сообщением „Станция Пермь II — микрорайон Висим“», — сказано в сообщении. Уточняется, что в отличие от трамвая №4, он будет ходить по улице Революции.

Ранее трамвай №11 отменили из-за ремонта путепровода на улице Карпинского. После завершения ремонтных работ, его планируют вернуть на прежний маршрут.

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В Перми снова запустят трамвай №11. Но ходить он будет измененному маршруту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. «С 1 сентября маршрут №11 возобновит работу по временной схеме и будет курсировать с сообщением „Станция Пермь II — микрорайон Висим“», — сказано в сообщении. Уточняется, что в отличие от трамвая №4, он будет ходить по улице Революции. Ранее трамвай №11 отменили из-за ремонта путепровода на улице Карпинского. После завершения ремонтных работ, его планируют вернуть на прежний маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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