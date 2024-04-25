В Перми изменят автобусные маршруты из-за ремонта моста в Индустриальный район. Карта

26 апреля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Автобусы пустят в объезд улицы Карпинского Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми с 25 мая 2024 года до конца мая 2025 года будет проходить реконструкция моста на улице Карпинского, который соединяет шоссе Космонавтов и улицу Мира. В связи с этим изменится движение транспорта, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. «На время реконструкции будет временно прекращено движение трамваев в Индустриальном районе,и изменятся автобусные маршруты. Кроме того, будет введен компенсационный маршрут на время отсутствия трамвайного сообщения», — сказано в сообщении. Вместо трамваев центр города и Индустриальный район соединит маршрут автобуса №72. Он начнет работать уже с 1 мая и будет курсировать от остановки «Планета» до ЦУМа по улицам Мира, Стахановской, Шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Ленина. Автобусы, которые сейчас ходят по мосту на улице Карпинского, перенаправят по другим маршрутам. Так автобус №3 будет следовать по лицам Мира, Советской Армии и шоссе Космонавтов, автобус №4 — по улицам Стахановская, Чкалова и Куйбышева, маршруты №36 и №59 — по улице Стахановская и шоссе Космонавтов. Трамвай №11 перестанет ходить, а трамвай №5 снова будет ездить до станции Пермь II. Ранее URA.RU рассказало, что в мост на улице Карпинского перекроют на год из-за его реконструкции. После ремонта на мосту будет три полосы для движения автомобилей и автобусов в каждую сторону, а между ними — трамвайные пути. Запустят автобус №72 от ТРЦ «Планета» до ЦУМа Карта с сайта правительства Пермского края Автобусы будут ездить по другим улицам Карта с сайта правительства Пермского края Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с 25 мая 2024 года до конца мая 2025 года будет проходить реконструкция моста на улице Карпинского, который соединяет шоссе Космонавтов и улицу Мира. В связи с этим изменится движение транспорта, сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. «На время реконструкции будет временно прекращено движение трамваев в Индустриальном районе,и изменятся автобусные маршруты. Кроме того, будет введен компенсационный маршрут на время отсутствия трамвайного сообщения», — сказано в сообщении. Вместо трамваев центр города и Индустриальный район соединит маршрут автобуса №72. Он начнет работать уже с 1 мая и будет курсировать от остановки «Планета» до ЦУМа по улицам Мира, Стахановской, Шоссе Космонавтов, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Комсомольскому проспекту, Ленина. Автобусы, которые сейчас ходят по мосту на улице Карпинского, перенаправят по другим маршрутам. Так автобус №3 будет следовать по лицам Мира, Советской Армии и шоссе Космонавтов, автобус №4 — по улицам Стахановская, Чкалова и Куйбышева, маршруты №36 и №59 — по улице Стахановская и шоссе Космонавтов. Трамвай №11 перестанет ходить, а трамвай №5 снова будет ездить до станции Пермь II. Ранее URA.RU рассказало, что в мост на улице Карпинского перекроют на год из-за его реконструкции. После ремонта на мосту будет три полосы для движения автомобилей и автобусов в каждую сторону, а между ними — трамвайные пути.