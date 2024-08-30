Успехи Габинского в кардиологии высоко оценили в Минздраве РФ

Кардиолог Ян Габинский презентовал Минздраву РФ технологию коронарных паспортов

30 августа 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Ян Габинский показал Сергею Бойцову технологии, которые используются в кардиоцентре Фото: Уральский институт кардиологии Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов высоко оценил работу Уральского института кардиологии в ходе своего визита в Екатеринбург. Он ознакомился с работой центра, посетил реанимационный блок, один из самых крупных в стране, лаборатории катетеризации сердца, отделение функциональной диагностики и кардиохирургическую службу. В беседе с URA.RU руководитель кардиоцентра профессор Ян Габинский отметил, что главный кардиолог Бойцов был впечатлен результатами и технологиями, которые используют в институте, а также высочайшей квалификацией врачебной команды. «Я думаю, что это учреждение создано в соответствии с самыми современными стандартами. Оно соответствует международному уровню с точки зрения логистики, с точки зрения логистики оказания медицинской помощи и с точки зрения уровня квалификации специалистов, которые там работают», — заявил главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов журналисту агентства. В ходе обсуждения достижений Уральского института кардиологии было отмечено, что уровень летальности от инфаркта миокарда в стационаре значительно ниже среднего показателя по стране. «Кардиохирурги института выполняют около 800 операций на сердце ежегодно с летальностью ниже одного процента, что соответствует европейским стандартам. 40% сложнейших операций выполняется через минимальные доступы, что привлекает специалистов из всей страны для обучения и обмена опытом», — отметил Габинский. За текущий год Уральский институт кардиологии провел приблизительно 5000 инвазивных коронарографий и 2000 стентирований, что позволило спасти жизни многим пациентам. «Эти результаты подтверждают важность института в системе здравоохранения как на региональном, так и на национальном уровне. Эти достижения являются результатом высокой квалификации медицинского персонала и использования самого современного медицинского оборудования», — подчеркнул легендарный уральский кардиолог. Во время осмотра института профессор Габинский продемонстрировал главному кардиологу страны Сергею Бойцову новую инновационную технологию — коронарный паспорт человека. Суть технологии заключается в определении «сердечного статуса» для каждого пациента, что в дальнейшем будет иметь решающее значение при выборе стратегии лечения. «Система интегрирует данные о состоянии коронарных сосудов и связанные с ними риски в „коронарный статус“ пациента, который будет сопровождать его на протяжении всей жизни. Вся информация хранится в электронном виде и доступна врачам независимо от их местоположения», — поделился кардиолог. Заслуженный врач России Ян Габинский уверен, что методика «Коронарный паспорт человека» может предотвратить развитие инфарктов и способствует увеличению продолжительности жизни. Технология получила патенты в России, США, Китае и Евросоюзе. URA.RU ранее писало, что в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024», которая проходила с 8 по 11 июля 2024 года в Екатеринбурге, генеральный директор Majdalina Group (ОАЭ), доктор наук Хусам Азам познакомился с уникальной технологией коронарных паспортов. Азам отметил ее значимость для всего мира, а также ее уникальность в интеграции и анализе данных с применением искусственного интеллекта. Гендиректор Majdalina Group заявил о своем намерении способствовать распространению информации о данной технологии по всему миру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов высоко оценил работу Уральского института кардиологии в ходе своего визита в Екатеринбург. Он ознакомился с работой центра, посетил реанимационный блок, один из самых крупных в стране, лаборатории катетеризации сердца, отделение функциональной диагностики и кардиохирургическую службу. В беседе с URA.RU руководитель кардиоцентра профессор Ян Габинский отметил, что главный кардиолог Бойцов был впечатлен результатами и технологиями, которые используют в институте, а также высочайшей квалификацией врачебной команды. «Я думаю, что это учреждение создано в соответствии с самыми современными стандартами. Оно соответствует международному уровню с точки зрения логистики, с точки зрения логистики оказания медицинской помощи и с точки зрения уровня квалификации специалистов, которые там работают», — заявил главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов журналисту агентства. В ходе обсуждения достижений Уральского института кардиологии было отмечено, что уровень летальности от инфаркта миокарда в стационаре значительно ниже среднего показателя по стране. «Кардиохирурги института выполняют около 800 операций на сердце ежегодно с летальностью ниже одного процента, что соответствует европейским стандартам. 40% сложнейших операций выполняется через минимальные доступы, что привлекает специалистов из всей страны для обучения и обмена опытом», — отметил Габинский. За текущий год Уральский институт кардиологии провел приблизительно 5000 инвазивных коронарографий и 2000 стентирований, что позволило спасти жизни многим пациентам. «Эти результаты подтверждают важность института в системе здравоохранения как на региональном, так и на национальном уровне. Эти достижения являются результатом высокой квалификации медицинского персонала и использования самого современного медицинского оборудования», — подчеркнул легендарный уральский кардиолог. Во время осмотра института профессор Габинский продемонстрировал главному кардиологу страны Сергею Бойцову новую инновационную технологию — коронарный паспорт человека. Суть технологии заключается в определении «сердечного статуса» для каждого пациента, что в дальнейшем будет иметь решающее значение при выборе стратегии лечения. «Система интегрирует данные о состоянии коронарных сосудов и связанные с ними риски в „коронарный статус“ пациента, который будет сопровождать его на протяжении всей жизни. Вся информация хранится в электронном виде и доступна врачам независимо от их местоположения», — поделился кардиолог. Заслуженный врач России Ян Габинский уверен, что методика «Коронарный паспорт человека» может предотвратить развитие инфарктов и способствует увеличению продолжительности жизни. Технология получила патенты в России, США, Китае и Евросоюзе. URA.RU ранее писало, что в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024», которая проходила с 8 по 11 июля 2024 года в Екатеринбурге, генеральный директор Majdalina Group (ОАЭ), доктор наук Хусам Азам познакомился с уникальной технологией коронарных паспортов. Азам отметил ее значимость для всего мира, а также ее уникальность в интеграции и анализе данных с применением искусственного интеллекта. Гендиректор Majdalina Group заявил о своем намерении способствовать распространению информации о данной технологии по всему миру.