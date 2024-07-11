Арабы перенимают инновационную технологию легендарного кардиолога Габинского. Фото

Кардиолог Ян Габинский презентовал арабам технологию коронарных паспортов

12 июля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Ян Габинский рассказал Хусаму Азаму о технологии коронарного паспорта человека Фото: Илья Московец © URA.RU Руководитель Уральского института кардиологии Ян Габинский представил генеральному директору Majdalina Group (ОАЭ), доктору наук Хусаму Азаму уникальную технологию — коронарный паспорт человека. Этот электронный медицинский документ предназначен для отображения состояния сердечной деятельности пациента, оценки рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращения инфаркта, передает журналист URA.RU, побывавший на встрече, которая состоялась в стенах медицинского учреждения. «Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания приводят к смерти около 800 тысяч россиян. Кроме того, примерно 250 тысяч россиян погибают от внезапной сердечной смерти. Осознание этой статистики подчеркивает важность предотвращения сердечных проблем. Если бы удалось предупредить такие заболевания, это оказало бы значительное влияние на экономику жизни и здоровья населения, а также на экономику в целом, поскольку основой экономики является жизненный поток людей. В связи с этим нами была создана технология, направленная на профилактику коронарных заболеваний, включая острый коронарный синдром, и проведено множество исследований в этой области», — отметил Габинский. В ходе презентации новой разработки перед Хусамом Азамом кардиолог Габинский подчеркнул, что система предусматривает присвоение пациентам «сердечного статуса» после обследования, что, в свою очередь, определяет дальнейшую тактику лечения. «Предложенный подход до сих пор не имеет аналогов в мире. Ранее предлагались отдельные методы, такие как диагностика сосудов сердца и выявление факторов риска, но никто не объединял их, как это делают у нас. В рамках этой системы данные о состоянии коронарных сосудов человека и связанные с ними риски интегрируются в его „коронарный статус“, который сопровождает его на протяжении всей жизни. Вся информация и динамика состояния хранятся в электронном виде, обеспечивая доступность данных для любого врача вне зависимости от его местоположения», — поделился руководитель Уральского института кардиологии. С использованием специально созданной компьютерной программы пациентам присваивается коронарный код, который определяет коронарный статус. На основе этого статуса разрабатывается индивидуальная программа управления здоровьем пациента, включающая наблюдение, лечение, реабилитацию или профилактику. «В конечном итоге пациентам выдается коронарный паспорт, который служит хранилищем информации о состоянии их коронарного здоровья, а также содержит рекомендации, основанные на авторских программах. Держатели коронарного паспорта получают доступ к своим медицинским данным через флеш-карту, которая является составной частью паспорта», — прокомментировал Габинский. Хусам Азам выразил свое восхищение новой технологией, подчеркнув ее уникальность и необходимость для всего мира, для всех стран и людей. Он также отметил, что интеграция и анализ данных с использованием искусственного интеллекта представляют собой уникальный подход. «Исходя из своего международного опыта, я ответственно заявляю, что впервые вижу такую идею интеграции, которая объединяет все в единый продукт, основанный на передовых технологиях и оборудовании. Я приложу все усилия, чтобы информация о данной технологии распространилась по всему миру», — заявил гендиректор Majdalina Group, посетивший уральскую столицу в рамках международной промышленной выставки « Иннопром-2024», которая прошла с 8 по 11 июля 2024 года в Екатеринбурге. Методика «Коронарный паспорт человека» получила патенты в России, США, Китае и Евросоюзе. Заслуженный врач России Ян Габинский убежден в том, что коронарные паспорта способны предотвратить развитие инфарктов и способствовать увеличению продолжительности жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель Уральского института кардиологии Ян Габинский представил генеральному директору Majdalina Group (ОАЭ), доктору наук Хусаму Азаму уникальную технологию — коронарный паспорт человека. Этот электронный медицинский документ предназначен для отображения состояния сердечной деятельности пациента, оценки рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращения инфаркта, передает журналист URA.RU, побывавший на встрече, которая состоялась в стенах медицинского учреждения. «Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания приводят к смерти около 800 тысяч россиян. Кроме того, примерно 250 тысяч россиян погибают от внезапной сердечной смерти. Осознание этой статистики подчеркивает важность предотвращения сердечных проблем. Если бы удалось предупредить такие заболевания, это оказало бы значительное влияние на экономику жизни и здоровья населения, а также на экономику в целом, поскольку основой экономики является жизненный поток людей. В связи с этим нами была создана технология, направленная на профилактику коронарных заболеваний, включая острый коронарный синдром, и проведено множество исследований в этой области», — отметил Габинский. В ходе презентации новой разработки перед Хусамом Азамом кардиолог Габинский подчеркнул, что система предусматривает присвоение пациентам «сердечного статуса» после обследования, что, в свою очередь, определяет дальнейшую тактику лечения. «Предложенный подход до сих пор не имеет аналогов в мире. Ранее предлагались отдельные методы, такие как диагностика сосудов сердца и выявление факторов риска, но никто не объединял их, как это делают у нас. В рамках этой системы данные о состоянии коронарных сосудов человека и связанные с ними риски интегрируются в его „коронарный статус“, который сопровождает его на протяжении всей жизни. Вся информация и динамика состояния хранятся в электронном виде, обеспечивая доступность данных для любого врача вне зависимости от его местоположения», — поделился руководитель Уральского института кардиологии. С использованием специально созданной компьютерной программы пациентам присваивается коронарный код, который определяет коронарный статус. На основе этого статуса разрабатывается индивидуальная программа управления здоровьем пациента, включающая наблюдение, лечение, реабилитацию или профилактику. «В конечном итоге пациентам выдается коронарный паспорт, который служит хранилищем информации о состоянии их коронарного здоровья, а также содержит рекомендации, основанные на авторских программах. Держатели коронарного паспорта получают доступ к своим медицинским данным через флеш-карту, которая является составной частью паспорта», — прокомментировал Габинский. Хусам Азам выразил свое восхищение новой технологией, подчеркнув ее уникальность и необходимость для всего мира, для всех стран и людей. Он также отметил, что интеграция и анализ данных с использованием искусственного интеллекта представляют собой уникальный подход. «Исходя из своего международного опыта, я ответственно заявляю, что впервые вижу такую идею интеграции, которая объединяет все в единый продукт, основанный на передовых технологиях и оборудовании. Я приложу все усилия, чтобы информация о данной технологии распространилась по всему миру», — заявил гендиректор Majdalina Group, посетивший уральскую столицу в рамках международной промышленной выставки « Иннопром-2024», которая прошла с 8 по 11 июля 2024 года в Екатеринбурге. Методика «Коронарный паспорт человека» получила патенты в России, США, Китае и Евросоюзе. Заслуженный врач России Ян Габинский убежден в том, что коронарные паспорта способны предотвратить развитие инфарктов и способствовать увеличению продолжительности жизни.