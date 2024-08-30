На популярном челябинском озере потребовали снести объекты апарт-отеля

На озере Тургояк под Миассом (Челябинская область) Главное управление лесами региона потребовало снести объекты апарт-отеля. Как следует из судебных документов, претензии предъявлены гостинице «Тургояк Холидэй».
«Принять исковое заявление Главного управления лесами Челябинской области, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание», — отмечено в документа суда, которые имеются в распоряжении URA.RU.
Ведомство настаивает на сносе локальных очистных установок в количестве 14 штук с приемными емкостями и трубного колодца. Под снос могут попасть и 187 метров труб водоотведения, также — трубопровод водоснабжения, линии электропередач, транспортная подстанция и 713 метров газопровода.
В иске отмечено, что капстроения были возведены самовольно. Объекты расположены на участке площадью 26,6 тысячи кв метров. Земля передана по договорам аренды лесного участка и уступки прав требований. Участок разрешено использовать для рекреационной деятельности.
Суд привлек в качестве третьих лиц несколько организаций. В из числе есть Росприроднадзор, Департамент лесного хозяйства по УрФО и Управление лесничествами региона.
При подготовке материала URA.RU направил запросы обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не получены.
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