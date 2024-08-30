Уникальная выставка трофейной техники НАТО отправляется на Алтай

Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа», захваченная в ходе спецоперации на Украине, сделает свою следующую остановку в Горно-Алтайске. Об этом сообщил полпред УрФО Владимир Якушев.
«Шестым регионом, где будет работать выставка трофеев, станет Республика Алтай. Жители региона смогут не только воочию увидеть успехи собственной армии, но и почувствовать сопричастность к будущей победе страны в спецоперации», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева.
Выставка отправится в Горно-Алтайск после завершения показа в Кемерово 31 августа. Она откроется на Площади им. Ленина 3 сентября. Для перевозки экспозиции на расстояние свыше 500 километров будут использованы автомобильные тралы, а сопровождение обеспечат экипажи военной автомобильной инспекции ЦВО.
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