Уникальная выставка трофейной техники НАТО отправляется на Алтай

Передвижная выставка трофейной техники НАТО остановится в Горно-Алтайске
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, техника нато, военная техника нато, военные трофеи нато, бредли, боевая машина пехоты бредли
Выставку откроют 3 сентября Фото:

Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа», захваченная в ходе спецоперации на Украине, сделает свою следующую остановку в Горно-Алтайске. Об этом сообщил полпред УрФО Владимир Якушев.

«Шестым регионом, где будет работать выставка трофеев, станет Республика Алтай. Жители региона смогут не только воочию увидеть успехи собственной армии, но и почувствовать сопричастность к будущей победе страны в спецоперации», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева.

Выставка отправится в Горно-Алтайск после завершения показа в Кемерово 31 августа. Она откроется на Площади им. Ленина 3 сентября. Для перевозки экспозиции на расстояние свыше 500 километров будут использованы автомобильные тралы, а сопровождение обеспечат экипажи военной автомобильной инспекции ЦВО.

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Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде — гордость и победа», захваченная в ходе спецоперации на Украине, сделает свою следующую остановку в Горно-Алтайске. Об этом сообщил полпред УрФО Владимир Якушев. «Шестым регионом, где будет работать выставка трофеев, станет Республика Алтай. Жители региона смогут не только воочию увидеть успехи собственной армии, но и почувствовать сопричастность к будущей победе страны в спецоперации», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. Выставка отправится в Горно-Алтайск после завершения показа в Кемерово 31 августа. Она откроется на Площади им. Ленина 3 сентября. Для перевозки экспозиции на расстояние свыше 500 километров будут использованы автомобильные тралы, а сопровождение обеспечат экипажи военной автомобильной инспекции ЦВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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