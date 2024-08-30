Сотни тысяч уральцев и сибиряков вживую увидели трофейную технику НАТО, захваченную на СВО

Передвижную выставку трофейной техники НАТО, захваченную на спецоперации, с начала июня посетили более 630 тысяч жителей Свердловской, Челябинской, Кемеровской и других областей. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства УрФО.
«Выставка „Сила V правде — гордость и победа“ начала работу 8 июня. За почти три месяца трофеи посетили Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую, Кемеровскую области. В общей сложности, ее гостями стали свыше 630 тысяч человек», — следует из сообщения.
Посетителям выставки представлено 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украины, коллекция западного стрелкового вооружения и интерактивный показ ударных FPV-дронов. Технику перевозят из региона в регион на автомобильных тралах.
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