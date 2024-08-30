Сотни тысяч уральцев и сибиряков вживую увидели трофейную технику НАТО, захваченную на СВО

Более 600 тысяч жителей Урала и Сибири посетили выставку трофейной техники НАТО
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Выставка трофейной военной техники стран НАТО, захваченной вооруженными силами РФ в ходе специальной военной операции. 2 мая 2024. Москва, техника нато, военная техника нато, военные трофеи нато, американская гаубица
Передвижная выставка работает с 8 июня Фото:

Передвижную выставку трофейной техники НАТО, захваченную на спецоперации, с начала июня посетили более 630 тысяч жителей Свердловской, Челябинской, Кемеровской и других областей. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства УрФО.

«Выставка „Сила V правде — гордость и победа“ начала работу 8 июня. За почти три месяца трофеи посетили Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую, Кемеровскую области. В общей сложности, ее гостями стали свыше 630 тысяч человек», — следует из сообщения.

Посетителям выставки представлено 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украины, коллекция западного стрелкового вооружения и интерактивный показ ударных FPV-дронов. Технику перевозят из региона в регион на автомобильных тралах.

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Передвижную выставку трофейной техники НАТО, захваченную на спецоперации, с начала июня посетили более 630 тысяч жителей Свердловской, Челябинской, Кемеровской и других областей. Об этом рассказали в пресс-службе полпредства УрФО. «Выставка „Сила V правде — гордость и победа“ начала работу 8 июня. За почти три месяца трофеи посетили Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую, Кемеровскую области. В общей сложности, ее гостями стали свыше 630 тысяч человек», — следует из сообщения. Посетителям выставки представлено 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украины, коллекция западного стрелкового вооружения и интерактивный показ ударных FPV-дронов. Технику перевозят из региона в регион на автомобильных тралах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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