В свердловской Росгвардии заявили о серьезном дефиците сотрудников

В Росгвардии Свердловской области образовался серьезный недокомплект штата. С таким заявлением выступила начальник отдела кадров Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по региону, подполковник полиции Наталья Паньшина.
«Действительно, нехватка сотрудников имеется, кадровый голод действительно есть. В каждой службе нужны свои специалисты, свои люди. Серьезный недокомплект, да», — сказала Паньшина в эфире ОТВ, отметив, что дефицит прослеживается постоянно, а в дальнейшем он будет серьезней.
По ее словам, зарплата силовиков начинается примерно от 35 тысяч рублей. Заканчивая службу, сумма доходит до 50 тысяч рублей.
Ранее об остром дефиците кадров в свердловской полиции заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, связав это с низкими зарплатами. По данным на май 2024-го, недокомплект в уголовном розыске составлял 62%, а в патрульно-постовой службе — 88%.
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