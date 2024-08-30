В свердловской Росгвардии заявили о серьезном дефиците сотрудников

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Репетиция Парада Победы. 26 апреля 2024. Москва, росгвардия
Зарплата сотрудников Росгвардии начинается от 35 тысяч рублей Фото:

В Росгвардии Свердловской области образовался серьезный недокомплект штата. С таким заявлением выступила начальник отдела кадров Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по региону, подполковник полиции Наталья Паньшина.

«Действительно, нехватка сотрудников имеется, кадровый голод действительно есть. В каждой службе нужны свои специалисты, свои люди. Серьезный недокомплект, да», — сказала Паньшина в эфире ОТВ, отметив, что дефицит прослеживается постоянно, а в дальнейшем он будет серьезней.

По ее словам, зарплата силовиков начинается примерно от 35 тысяч рублей. Заканчивая службу, сумма доходит до 50 тысяч рублей.

Ранее об остром дефиците кадров в свердловской полиции заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, связав это с низкими зарплатами. По данным на май 2024-го, недокомплект в уголовном розыске составлял 62%, а в патрульно-постовой службе — 88%.

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В Росгвардии Свердловской области образовался серьезный недокомплект штата. С таким заявлением выступила начальник отдела кадров Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по региону, подполковник полиции Наталья Паньшина. «Действительно, нехватка сотрудников имеется, кадровый голод действительно есть. В каждой службе нужны свои специалисты, свои люди. Серьезный недокомплект, да», — сказала Паньшина в эфире ОТВ, отметив, что дефицит прослеживается постоянно, а в дальнейшем он будет серьезней. По ее словам, зарплата силовиков начинается примерно от 35 тысяч рублей. Заканчивая службу, сумма доходит до 50 тысяч рублей. Ранее об остром дефиците кадров в свердловской полиции заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, связав это с низкими зарплатами. По данным на май 2024-го, недокомплект в уголовном розыске составлял 62%, а в патрульно-постовой службе — 88%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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