Глава МВД заявил об остром дефиците кадров в свердловской полиции

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, колокольцев владимир
Колокольцев выступил на Совете Федерации Фото:

В полиции Свердловской области образовался острый дефицит сотрудников. О некомплекте в уголовном розыске и патрульно-постовой службе заявил исполняющий обязанности главы МВД Владимир Колокольцев на заседании в Совете Федерации РФ.

«Свердловская область — мощный регион, промышленно развитый. Некомплект в уголовном розыске 62%, в патрульно-постовой службе — 88%», — сказал Колокольцев. Он отметил, что некомплект связан с недостаточной зарплатой, как и по всей стране.

Показатель дефицита силовиков на Среднем Урале в конце марта достигал 19,4%. Тогда в гарнизоне не хватало 3800 сотрудников. Глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков также отмечал, что нехватка кадров связана с невысокой зарплатой полицейских.

По слухам, некомплект полиции в Свердловской области является самым большим по стране. Сам Мешков на заседании это опроверг: «По России цифра [дефицита] меньше, но есть и регионы, в которых — больше».

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В полиции Свердловской области образовался острый дефицит сотрудников. О некомплекте в уголовном розыске и патрульно-постовой службе заявил исполняющий обязанности главы МВД Владимир Колокольцев на заседании в Совете Федерации РФ. «Свердловская область — мощный регион, промышленно развитый. Некомплект в уголовном розыске 62%, в патрульно-постовой службе — 88%», — сказал Колокольцев. Он отметил, что некомплект связан с недостаточной зарплатой, как и по всей стране. Показатель дефицита силовиков на Среднем Урале в конце марта достигал 19,4%. Тогда в гарнизоне не хватало 3800 сотрудников. Глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков также отмечал, что нехватка кадров связана с невысокой зарплатой полицейских. По слухам, некомплект полиции в Свердловской области является самым большим по стране. Сам Мешков на заседании это опроверг: «По России цифра [дефицита] меньше, но есть и регионы, в которых — больше».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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