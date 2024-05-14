Глава МВД заявил об остром дефиците кадров в свердловской полиции

Колокольцев выступил на Совете Федерации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В полиции Свердловской области образовался острый дефицит сотрудников. О некомплекте в уголовном розыске и патрульно-постовой службе заявил исполняющий обязанности главы МВД Владимир Колокольцев на заседании в Совете Федерации РФ.

«Свердловская область — мощный регион, промышленно развитый. Некомплект в уголовном розыске 62%, в патрульно-постовой службе — 88%», — сказал Колокольцев. Он отметил, что некомплект связан с недостаточной зарплатой, как и по всей стране.

Показатель дефицита силовиков на Среднем Урале в конце марта достигал 19,4%. Тогда в гарнизоне не хватало 3800 сотрудников. Глава регионального ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков также отмечал, что нехватка кадров связана с невысокой зарплатой полицейских.

По слухам, некомплект полиции в Свердловской области является самым большим по стране. Сам Мешков на заседании это опроверг: «По России цифра [дефицита] меньше, но есть и регионы, в которых — больше».