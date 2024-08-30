Школьников Сургута будут кормить пастой с индейкой и рыбными наггетсами

Школьников Сургута (ХМАО) будут кормить пастой с индейкой, рыбными наггетсами и цветными макаронами. Глава города Максим Слепов лично продегустировал новое меню/
«Готово новое меню для ребят в школьных столовых. Убедился лично на фабрике-кухне комбината школьного питания. Меня, как отца школьников и врача по профессии, конечно, волнует, как и чем питаются наши дети во время учебы», — написал Слепов в своем telegram-канале. В новое меню включили пасту с индейкой и сыром, рыбные наггетсы, куриные биточки, цветные макароны, ягодные морсы.
В предыдущем учебному году в сургутских школах подавали ризотто и пасту карбонара. Через полгода итальянские блюда исключили из меню и заменили их на люля-кебаб.
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