В массовой аварии под Екатеринбургом иномарка взлетела в воздух. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, машина дпс, проезжая часть, дежурство, полиция, город, гибдд, инспектор дпс, дорога, автомобили, автомобильный поток, дорожная безопасность
В аварии пострадал 11-летний ребенок Фото:

В екатеринбургском селе Горный щит утром 29 августа произошло ДТП с тремя иномарками. От удара одна из машин взлетела и перевернулась в воздухе. В аварии пострадал 11-летний пассажир легковушки, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель Ravon Gentra, двигаясь по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной Renault Sandero, которая двигалась по главной дороге в направлении Полевского тракта. От удара автомашину Renault Sandero отбросило на автомашину Chevrolet Lacetti, движущуюся во встречном направлении», — пояснили в ГАИ.

Пострадавшего ребенка с ушибами госпитализировали. В момент столкновения он находился на переднем пассажирском сидении. «Перевозился с нарушениями ПДД», — подчеркнули инспекторы.

Автомобилем Ravon управлял 50-летний мужчина со стажем вождения 24 года. За нарушения правил ПДД его штрафовали 14 раз. Он объяснил, что перед аварией отвлекся на навигатор, из-за чего не заметил другого автомобилиста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском селе Горный щит утром 29 августа произошло ДТП с тремя иномарками. От удара одна из машин взлетела и перевернулась в воздухе. В аварии пострадал 11-летний пассажир легковушки, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель Ravon Gentra, двигаясь по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной Renault Sandero, которая двигалась по главной дороге в направлении Полевского тракта. От удара автомашину Renault Sandero отбросило на автомашину Chevrolet Lacetti, движущуюся во встречном направлении», — пояснили в ГАИ. Пострадавшего ребенка с ушибами госпитализировали. В момент столкновения он находился на переднем пассажирском сидении. «Перевозился с нарушениями ПДД», — подчеркнули инспекторы. Автомобилем Ravon управлял 50-летний мужчина со стажем вождения 24 года. За нарушения правил ПДД его штрафовали 14 раз. Он объяснил, что перед аварией отвлекся на навигатор, из-за чего не заметил другого автомобилиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...