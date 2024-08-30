В екатеринбургском селе Горный щит утром 29 августа произошло ДТП с тремя иномарками. От удара одна из машин взлетела и перевернулась в воздухе. В аварии пострадал 11-летний пассажир легковушки, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель Ravon Gentra, двигаясь по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной Renault Sandero, которая двигалась по главной дороге в направлении Полевского тракта. От удара автомашину Renault Sandero отбросило на автомашину Chevrolet Lacetti, движущуюся во встречном направлении», — пояснили в ГАИ.
Пострадавшего ребенка с ушибами госпитализировали. В момент столкновения он находился на переднем пассажирском сидении. «Перевозился с нарушениями ПДД», — подчеркнули инспекторы.
Автомобилем Ravon управлял 50-летний мужчина со стажем вождения 24 года. За нарушения правил ПДД его штрафовали 14 раз. Он объяснил, что перед аварией отвлекся на навигатор, из-за чего не заметил другого автомобилиста.
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