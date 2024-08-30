Спикер думы ХМАО сохранит влияние и после выборов губернатора. Инсайд

Председатель думы ХМАО Хохряков сохранится на ключевых постах в заксобрании и ЕР
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Спикер думы ХМАО Борис Хохряков сохранит ключевые посты после выборов главы региона
Спикер думы ХМАО Борис Хохряков сохранит ключевые посты после выборов главы региона Фото:

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков сохранит влияние после инаугурации губернатора. Источники URA.RU сообщают, что до конца полномочий он останется и на посту председателя заксобрания, и в должности секретаря реготделения «Единой России».

«В последнее время наметился федеральный тренд, при которои главой реготделения партии становится губернатор субъекта РФ. В Югре этот вопрос будет обсуждаться не ранее 2026 года, когда настанет время избирать новый созыв думы», — сообщает инсайдер.

Информацию подтвердили несколько источников в политическом истеблишменте региона. Спикеру югорского парламента направлен запрос. Ответ ожидается.

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Спикер думы ХМАО Борис Хохряков сохранит влияние после инаугурации губернатора. Источники URA.RU сообщают, что до конца полномочий он останется и на посту председателя заксобрания, и в должности секретаря реготделения «Единой России». «В последнее время наметился федеральный тренд, при которои главой реготделения партии становится губернатор субъекта РФ. В Югре этот вопрос будет обсуждаться не ранее 2026 года, когда настанет время избирать новый созыв думы», — сообщает инсайдер. Информацию подтвердили несколько источников в политическом истеблишменте региона. Спикеру югорского парламента направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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