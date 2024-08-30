В Челябинске торжественно открыли светомузыкальный фонтан. Фоторепортаж

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Открытие светомузыкального фонтана, Челябинск
Челябинск стал 30-м городом, которому Сбер подарил фонтан Фото:

В Челябинске в акватории реки Миасс 30 августа запустили в работу светомузыкальный фонтан. В мероприятии приняли участие президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщил с места события корреспондент URA.RU.

«Челябинск — потрясающий город. У вас потрясающие город, перспективы и губернатор, с которым нам очень приятно работается в последние годы. И мы начали большое количество проектов, два из которых — „Школу 21“ и умный фонтан — сегодня мы дарим вашему городу. Челябинск, в виде этого фонтана прими частичку сердца, частичку любви Сбера!» — отметил Греф на открытии. Фонтанный комплекс на реке Миасс в Челябинске стал тридцатым, который Сбер подарил российским городам и белорусскому Минску.

Текслер подчеркнул, что светомузыкальный фонтан — не просто украшение города. Он будет нести и образовательную функцию.

Присутствовавшие на мероприятии горожане отметили, что давно ждали открытия современного фонтана. «У нас в семье есть традиция: каждое воскресенье вместе с детьми идем на набережную. Мы с нетерпением ждали, когда здесь откроется новый современный фонтан», — рассказал Олег Кузнецов.

«Набережная — это душа Челябинска. Я очень рада, что именно в этом месте появился такой замечательный фонтан», — сообщила Юлия Марченко.

Высокотехнологичный фонтанный комплекс, размещенный на понтонах в акватории реки Миасс, имеет размеры 90 метров в длину и до 26 метров в ширину. Он выпускает в небо 192 струи высотой от 3 до 25 метров. Размер водного экрана составляет 10 на 35 метров. На торжественной церемонии открытия выступили артисты Петр Драгна и Мария Зайцева.

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В Челябинске в акватории реки Миасс 30 августа запустили в работу светомузыкальный фонтан. В мероприятии приняли участие президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщил с места события корреспондент URA.RU. «Челябинск — потрясающий город. У вас потрясающие город, перспективы и губернатор, с которым нам очень приятно работается в последние годы. И мы начали большое количество проектов, два из которых — „Школу 21“ и умный фонтан — сегодня мы дарим вашему городу. Челябинск, в виде этого фонтана прими частичку сердца, частичку любви Сбера!» — отметил Греф на открытии. Фонтанный комплекс на реке Миасс в Челябинске стал тридцатым, который Сбер подарил российским городам и белорусскому Минску. Текслер подчеркнул, что светомузыкальный фонтан — не просто украшение города. Он будет нести и образовательную функцию. Присутствовавшие на мероприятии горожане отметили, что давно ждали открытия современного фонтана. «У нас в семье есть традиция: каждое воскресенье вместе с детьми идем на набережную. Мы с нетерпением ждали, когда здесь откроется новый современный фонтан», — рассказал Олег Кузнецов. «Набережная — это душа Челябинска. Я очень рада, что именно в этом месте появился такой замечательный фонтан», — сообщила Юлия Марченко. Высокотехнологичный фонтанный комплекс, размещенный на понтонах в акватории реки Миасс, имеет размеры 90 метров в длину и до 26 метров в ширину. Он выпускает в небо 192 струи высотой от 3 до 25 метров. Размер водного экрана составляет 10 на 35 метров. На торжественной церемонии открытия выступили артисты Петр Драгна и Мария Зайцева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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