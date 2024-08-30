Челябинский «Трактор» стал вторым на Кубке губернатора-2024

«Трактор» занял второе место на Кубке губернатора Челябинской области по хоккею. В решающем матче черно-белые уступили хабаровскому «Амуру» со счетом 2:5, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
«Хабаровчане стали победителями Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Оба коллектива — ХК „Трактор“ и ХК „Амур“ — подошли к матчу, имея в активе максимальное количество очков — по четыре. В решающем матче челябинцы уступили со счетом 2:5», — сообщает пресс-служба ХК «Трактор» на официальном сайте.
В составе челябинской команды отличились Сергей Телегин и Дилан Синьюра. У «Амура» шайбы забросили Дмитрий Шевченко, Алекс Броадхерст, Иван Мищенко, Кирилл Слепцов и Владислав Барулин.
Третье и четвертое места на Кубке губернатора Челябинской области по хоккею в 2024 году заняли тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра». Лучшим молодым игроком назван Итай Иешуа Гуревич (»Югра»), защитником — Денис Баранцев (»Лада»), нападающим — Дилан Сикьюра (»Трактор»), голкипером — Игорь Бобков (»Амур»), добавили в пресс-службе клуба.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!