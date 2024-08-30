30 августа 2024

Челябинский «Трактор» стал вторым на Кубке губернатора-2024

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Матч проходил в ледовой арене "Трактор" (архивное фото)
Матч проходил в ледовой арене "Трактор" (архивное фото) Фото:

«Трактор» занял второе место на Кубке губернатора Челябинской области по хоккею. В решающем матче черно-белые уступили хабаровскому «Амуру» со счетом 2:5, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

«Хабаровчане стали победителями Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Оба коллектива — ХК „Трактор“ и ХК „Амур“ — подошли к матчу, имея в активе максимальное количество очков — по четыре. В решающем матче челябинцы уступили со счетом 2:5», — сообщает пресс-служба ХК «Трактор» на официальном сайте.

В составе челябинской команды отличились Сергей Телегин и Дилан Синьюра. У «Амура» шайбы забросили Дмитрий Шевченко, Алекс Броадхерст, Иван Мищенко, Кирилл Слепцов и Владислав Барулин.

Третье и четвертое места на Кубке губернатора Челябинской области по хоккею в 2024 году заняли тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра». Лучшим молодым игроком назван Итай Иешуа Гуревич (»Югра»), защитником — Денис Баранцев (»Лада»), нападающим — Дилан Сикьюра (»Трактор»), голкипером — Игорь Бобков (»Амур»), добавили в пресс-службе клуба.

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«Трактор» занял второе место на Кубке губернатора Челябинской области по хоккею. В решающем матче черно-белые уступили хабаровскому «Амуру» со счетом 2:5, сообщает пресс-служба ХК «Трактор». «Хабаровчане стали победителями Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Оба коллектива — ХК „Трактор“ и ХК „Амур“ — подошли к матчу, имея в активе максимальное количество очков — по четыре. В решающем матче челябинцы уступили со счетом 2:5», — сообщает пресс-служба ХК «Трактор» на официальном сайте. В составе челябинской команды отличились Сергей Телегин и Дилан Синьюра. У «Амура» шайбы забросили Дмитрий Шевченко, Алекс Броадхерст, Иван Мищенко, Кирилл Слепцов и Владислав Барулин. Третье и четвертое места на Кубке губернатора Челябинской области по хоккею в 2024 году заняли тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра». Лучшим молодым игроком назван Итай Иешуа Гуревич (»Югра»), защитником — Денис Баранцев (»Лада»), нападающим — Дилан Сикьюра (»Трактор»), голкипером — Игорь Бобков (»Амур»), добавили в пресс-службе клуба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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