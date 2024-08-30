Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве матери и ребенка в Пермском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве матери и ее семилетней дочери в Чусовом Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела. Глава СК поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить о первоначально установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Сообщалось, что в Чусовом обнаружили тела молодой женщины и ее дочери. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в социальных сетях сообщают, что подозреваемый — помилованный за участие в СВО убийца. Прощание состоится 1 сентября.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела об убийстве матери и ее семилетней дочери в Чусовом Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела. Глава СК поручил руководителю СУ по Пермскому краю Денису Головкину доложить о первоначально установленных обстоятельствах», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что в Чусовом обнаружили тела молодой женщины и ее дочери. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в социальных сетях сообщают, что подозреваемый — помилованный за участие в СВО убийца. Прощание состоится 1 сентября.