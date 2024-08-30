30 августа 2024

Бастрыкин требует наказать нападавшего на семью в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения на семью в Сургуте
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после нападения на семью в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО), по информации СМИ, неизвестный мужчина напал на семью местных жителей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал в региональном СК возбудить по данному происшествию уголовное дело.

«В СМИ сообщается о том, в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа-Югры мужчина напал на семью местных жителей. Председатель СК России поручил руководителю СУ по ХМАО — Югре Мокшину М.В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в настоящее время в окружном СК РФ уже проводится доследственная проверка по инциденту. Нападавшего подозревают в хулиганстве.

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В Сургуте (ХМАО), по информации СМИ, неизвестный мужчина напал на семью местных жителей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал в региональном СК возбудить по данному происшествию уголовное дело. «В СМИ сообщается о том, в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа-Югры мужчина напал на семью местных жителей. Председатель СК России поручил руководителю СУ по ХМАО — Югре Мокшину М.В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что в настоящее время в окружном СК РФ уже проводится доследственная проверка по инциденту. Нападавшего подозревают в хулиганстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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